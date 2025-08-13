Lo celebran en Matute: Alan Cantero convirtió un doblete ante la Católica por Copa Sudamericana

Alianza Lima celebra en grande y en Matute volvió a brillar en un torneo internacional. Esta vez de la mano de Alan Cantero logró un importante triunfo que le permite estar más tranquilo para el choque de vuelta. El argentino entró en el segundo tiempo con un partido complicado en donde parecía que no se movería el marcador. Pero en dos momentos precisos consiguió cambiar el desarrollo de la serie.

A los 62 minutos Néstor Gorosito vio que el equipo necesitaba algo diferente en la cancha. Es así como decidió el ingreso de Cantero por Alessandro Burlamaqui. Se pensó que el argentino jugaría más como un volante, pero no fue así. Actuó casi como un delantero y el esquema pasó a ser un 4-4-2 que tuvo más complicado a los ecuatorianos.

Poco más de 10 minutos después de su ingreso anotó el primer gol de la contienda. Centro dentro del área y Hernán Barcos con un formidable golpe de cabeza logra dejar solo a Cantero para que con un fuerte cabezazo logre superar a Johan Lara. El portero no pudo hacer nada para evitar la anotación del jugador ‘blanquiazul’.

Pero ahí no quedó todo, pues el conjunto de Gorosito se creció con la anotación y siguió atacando. Es así como en un balón largo de Guillermo Viscarra un mal despeje deja el campo libre para el argentino que corrió por el balón, llegó antes que todos y al llegar al área puso el balón por un lado para convertir el 2-0 que podría ser clave para el desarrollo de la serie.

¿Alan Cantero se ganó el puesto de titular?

Este podría ser un partido clave para que Alan Cantero vuelva a ganarse el puesto de titular. El argentino por lo general siempre está rotando en el equipo, pero no tiene un puesto fijo. Incluso muchas veces aparece como extremo, otras como mediocampistas y como hoy pasó como delantero.

Con la lesión de Paolo Guerrero que parece que estará un tiempo fuera de las canchas, podría tener un poco más de chances de jugar. Quizás para el próximo partido contra la Universidad Católica lo puedan ver como una opción para que aparezca en el once inicial.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta ante la Universidad Católica?

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima visitará a la Universidad Católica. Este partido se desarrollará el próximo miércoles 20 de agosto desde las 19:30 horas en el Estadio Olímpico de Atahualpa.

