Alianza Lima

“Es un intermitente malogrado en Alianza Lima”: hinchas explotan con un jugador tras victoria con Universidad Católica

Alianza Lima venció 2-0 a la Universidad Católica y está más cerca de los cuartos de final, pero los hinchas se quejaron de un jugador.

Por Aldo Cadillo

Hinchas de Alianza se enojaron con un jugador.
© Liga 1.Hinchas de Alianza se enojaron con un jugador.

Alianza Lima consiguió una victoria importante ante Universidad Católica. Ganando por 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el resultado le permite soñar con los cuartos. Puesto que en la vuelta, en Ecuador, podría incluso hasta empatar y pasar a la siguiente fase. Y, en medio de esa alegría, los hinchas también tuvieron tiempo para quejarse de un elemento que no hizo un buen partido.

Según los fanáticos de Alianza Lima, el cuadro íntimo sufrió más de la cuenta. Padeciendo momentos de angustia en el primer tiempo, los hinchas íntimos se quejaron fuerte de uno de los elementos que jugó ante Universidad Católica.

Mostrándose las quejas en las redes sociales, uno de los más cuestionados fue el volante Fernando Gaibor. Partiendo como titular, muchos hinchas de Alianza Lima se quejaron de su bajo rendimiento y hasta le pusieron ingeniosos apodos para reflejar sus acciones.

El usuario Marvin Cierto, con la cuenta @marcierto18, cuestionó a Kevin Quevedo y Fernando Gaibor: “Quevedo es intermitente, Gaibor es un intermitente malogrado, funciona cuando quiere”.

Gaibor jugando para Alianza. (Foto: Alianza Lima)

El partido de Fernando Gaibor

Fernando Gaibor partió como titular en el duelo entre Alianza Lima vs. Universidad Católica. Jugando todo el partido, el volante tuvo una puntuación global de 7.5 por parte de Sofascore.

En cuestiones más detalladas, Fernando Gaibor tuvo 75 toques del balón, 76% de precisión en el pase y 19 posesiones perdidas. Además, fue regateado una vez, ganó 5 duelos de 7 en el suelo y dio 2 pases claves.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Universidad Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Alianza Lima juega ante Universidad Católica desde las 7:30 PM de este miércoles 20 de agosto. Enfrentándose en Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el duelo se dará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Video: Paolo Guerrero sufrió terrible lesión en el Alianza Lima vs. Universidad Católica

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para pasar a cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima solo necesita empatar ante Universidad Católica para pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si pierde por más de dos goles queda fuera y si empata se van a penales.

Encuesta

¿Alianza pasará a cuartos de la Sudamericana?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Aldo Cadillo
