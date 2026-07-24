Con suspenso por el VAR: El gol de Álex Valera para el 1-0 de Universitario ante Cusco FC

Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario ante Cusco FC luego de un tiro libre de Lisandro Alzugaray. El VAR analizó el cabezazo por presunto offside, pero lo dio por válido.

Universitario de Deportes se puso adelante en el marcador ante Cusco FC en el partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El primer gol del encuentro fue obra de Álex Valera, luego de que anotó de cabeza al minuto 19 y el VAR terminó por validarlo.

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Los hinchas de Universitario sufrieron por la decisión del VAR de dar por válido el gol de Álex Valera. Es que se analizó si había offside del delantero o no tras el balón detenido cobrado por Lisandro Alzugaray. El cabezazo se le metió por arriba al arquero Pedro Díaz y terminó dentro.

❌🟡 Este fue el GOLAZO de Alex Valera de cabeza que pone el 1-0 de Universitario ante Cusco. https://t.co/EXHrpdetRI pic.twitter.com/WPAheci11Z — aless (@phodens) July 25, 2026

Este fue el segundo gol de Álex Valera en este Torneo Clausura, ya que anteriormente le había anotado a ADT en la primera jornada. En tanto, fue su tanto número 12 en toda la temporada para ser el máximo goleador de la ‘U’ del año.

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Universitario se adelantó en el partido, luego de un buen arranque de Cusco FC, quien lo tuvo contra un arco. De hecho, al minuto 5 de partido, José Manzaneda había puesto el 1-0 para el elenco dirigido por Javier Rabanal, pero fue anulado vía VAR debido a un offside.

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