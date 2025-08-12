Alianza Lima no tuvo un buen arranque del Torneo Clausura y viene teniendo problemas para conseguir resultados. Esto ha hecho que muchos se pregunten por la continuidad de su entrenador Néstor Gorosito. El argentino si bien a nivel internacional ha hecho una buena campaña, en lo que es nivel nacional todavía sigue en deuda. No obstante, desde la directiva ‘blanquiazul’ ya tomaron una decisión sobre su futuro.

En conversación con RPP, Fernando Cabada Administrador de Alianza Lima fue consultado sobre la continuidad del profesor Néstor Gorosito. Este no dudó un solo momento en mencionar que confía en el argentino, por lo que está dispuesto a mantenerlo en el cargo.

“Nosotros vemos en Alianza Lima un proyecto de continuidad. En el momento que Franco Enrique toque mi puerta para que esto se pueda dar, pondré mi firma para que se dé. Estamos convencidos del proyecto”, fueron las palabras de Cabada ante esta interrogante. Por lo que se espera que la decisión la tome Franco Navarro, que posiblemente busque mantenerlo.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito llegó al cargo como entrenador de Alianza Lima el 05 de diciembre del 2024. Y se espera que pueda llegar a cumplir su contrato hasta finales de este año 2025. El DT de 61 años ha tenido la posibilidad de dirigir hasta ahora en 37 partidos, logrando 19 victorias, 11 empates y siete derrotas. En cuanto a goles su equipo ha hecho 50, pero ha recibido 35 y sumado 68 puntos.

Néstor Gorosito tomó una decisión radical en Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar).

El mayor triunfo que tuvo el ‘Pipo’ con los ‘íntimos’ ha sido frente a Deportivo Binacional. En este juego terminaron goleando 5-1 en el estadio Alejandro Villanueva. Mientras que la peor derrota fue ante ADT por 3-0 en el estadio Unión de Tarma.

Por otro lado, los jugadores que más minutos han tenido de la mano de Gorosito son: Erick Noriega es el primero en la lista con un total de 33 partidos, lo sigue de cerca Guillermo Viscarra con 32 juegos y cierra el podio Renzo Garcés con 30 apariciones en Alianza.

La gran deuda de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Si algo le reclaman los hinchas de Alianza Lima a Néstor Gorosito es que se pueda centrar en las dos competiciones que está disputando. En este caso la Liga 1 y la Copa Libertadores. Esto debido a una baja forma de los partidos nacionales cuando ha tenido juegos internacionales, haciendo que pierdan lugar en la pelea por el título nacional.

Esta es una deuda importante de subsanar pues podrían quedarse sin nada a final de año. Lo cual sería un nuevo golpe para los ‘Blanquiazules’ que han hecho una enorme inversión para estar peleando el título nacional y por ahora están lejos de ello.

