Fluminense presentó la peor noticia para Kevin Serna y podría empezar a ilusionarse todo Alianza Lima

La potencial llegada de Santiago Moreno a Fluminense ha encendido las alarmas y las esperanzas en Alianza Lima. El talentoso extremo colombiano, de 25 años de edad, ha sido recientemente oficializado como nuevo refuerzo del “Fluzao”, tras su traspaso desde el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS). Moreno ha firmado un contrato que lo vincula al club brasileño hasta finales del año 2029.

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima sueña con Kevin Serna?

Su reputación lo precede, siendo reconocido por su excepcional habilidad en el regate y el desequilibrio en el uno contra uno, características que lo hacen un jugador ofensivo de gran valía. En el esquema del Fluminense, Moreno comparte posición con Kevin Serna, otro atacante colombiano que ya forma parte del plantel, lo que inevitablemente intensifica la competencia por un puesto en la línea ofensiva del equipo carioca.

Esta situación de mayor competencia interna en Fluminense podría abrir una ventana de oportunidad para Kevin Serna. Ante la posibilidad de ver reducidos sus minutos de juego, Serna podría considerar una salida en busca de mayor protagonismo. En este escenario, Alianza Lima emergería como una opción sumamente atractiva y concreta. El club blanquiazul ha manifestado un interés persistente y de larga data en la repatriación de Serna, quien ya ha tenido un paso exitoso por el fútbol peruano.

ver también Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Universidad Católica por octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Kevin Serna con Fluminense en el Mundial de Clubes. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también Jhon Chancellor, de Universidad Católica: de tener a su padre preso en Venezuela por ser opositor a Maduro a enfrentarse a Alianza Lima

¿Alianza Lima podría ilusionarse con Serna?

En las últimas horas, la directiva victoriana podría presentar una oferta calificada como “fuerte” y sustancial, con el objetivo de convencer a Serna de regresar a la Liga 1 para el Torneo Clausura. Es crucial destacar que el mercado de pases del fútbol peruano para este periodo de transferencias culmina el próximo 18 de agosto, lo que imprime una gran urgencia a las negociaciones y limita el tiempo disponible para concretar cualquier acuerdo.

A pesar del interés mutuo y la evidente voluntad de ambas partes, la concreción de la negociación entre Fluminense, Alianza Lima y Kevin Serna se enfrenta a importantes obstáculos. La principal dificultad radica en la postura de Fluminense, que buscaría una venta definitiva del jugador y no contemplaría la opción de un préstamo. Este requerimiento económico, sumado al alto costo de la ficha de Kevin Serna, representa una barrera significativa para las aspiraciones financieras de Alianza Lima, un club que si bien ha hecho un esfuerzo considerable, debe operar dentro de sus posibilidades presupuestarias.

¿Kevin Serna podría jugar en Alianza Lima?

La complejidad de la situación se acentúa aún más por la presencia de otros clubes interesados en los servicios de Kevin Serna. Se ha reportado que varias instituciones, particularmente de Colombia, han solicitado el préstamo del futbolista, lo que incrementa la competencia por su fichaje y añade presión a la decisión final. En última instancia, la resolución de este intrincado escenario recaerá en Kevin Serna, quien deberá ponderar sus opciones y decidir su futuro deportivo.

Publicidad