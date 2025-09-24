No aprenden: banderazo de la U de Chile acaba con incidentes e incendio en el hotel de concentración

Al parecer los hinchas de la Universidad de Chile no aprenden de lo que ocurrió en Argentina, pues constantemente vienen ocasionan problemas. En esta oportunidad en su misma celebración, en pleno Banderazo todo se descontroló. Generando un incidente que pasó de la fiesta al caos en solo unos segundos.

Se reporta que más de mil hinchas de la U de Chile se concentraron en las afueras del hotel de concentración. Con cánticos, banderas y fuegos artificiales hicieron una fiesta total. Pero de un momento a otro todo se salió de control, provocando un incendio que se conoció las llamas superaron los cinco metros de alturas. Pero no solo eso, sino que los aficionados se enfrentaron a los carabineros, generando un caos total.

Por su lado, Daniela Norambuena alcaldesa de La Serena terminó levantando la voz ante este incidente que los terminó superando. “Lo encuentro impresentable. Nosotros el día de mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes, porque la comuna de La Serena es una comuna patrimonial“, fue lo que manifestó.

Hay que precisar que en este caso, para el choque de vuelta en Chile se disputará el partido a puertas cerradas. No habrá presencia de hinchas, tanto de la Universidad de Chile, como de Alianza Lima. Esto después de la sanción del equipo ‘sureño’ por los enfrentamientos con los aficionados de Independiente. Terminando expulsando del certamen a este último por ser el local.

Partido de alto impacto el Alianza Lima vs. U de Chile

Por como se está dando la previa de este partido por la Copa Sudamericana, todo pinta para ser un partido de alto impacto. Pues se han presentado más de un problema antes del choque definitivo. Tanto así que el mismo Alianza Lima ha presentado una denuncia a la Conmebol. Así que este choque de vuelta pinta para ser un encuentro con mucho roce entre ambos.

Recordemos que en el choque de ida el marcador quedó con el marcador en blanco tras un 0-0. Si bien ambos cuadros lograron marcar, terminaron anulando sus respectivos goles mediante la observación del VAR. Lo que deja abierta esta serie, que va a definirse en Chile.

Para que Alianza Lima pueda acceder a la siguiente etapa necesita ganar su partido por cualquier marcador. Un triunfo los deja en semifinales, mientras que de darse un empate tendrán que definir el juego en la tanda de penales. Por ahora Lanús espera tranquilos en la siguiente ronda a su rival entre estos dos clubes.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile. Este encuentro se disputará este jueves 24 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

