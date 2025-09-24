Alianza Lima renovó a una de sus figuras antes de enfrentar a la U de Chile: “por los próximos tres años”

En la previa del juego por la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile, se conoció la renovación de una de las grandes figuras del equipo de Alianza Lima. Este es un paso importante para los ‘íntimos’ pensando en la próxima campaña, pues hablamos de uno de los elementos más vitales que ha tenido el cuadro de La Victoria este 2025.
En el programa Desmarcados, el periodista Michael Succar reveló esta importante noticia para los hinchas de Alianza Lima. Eryc Castillo firmó con el cuadro de La Victoria por los próximos tres años. El anuncio por obvias razones se hará más adelante, pues primero tienen que afrontar su juego por el torneo internacional.
“Es un hecho. Eryc Castillo ha renovado contrato con Alianza Lima por los próximos tres años y será anunciado en los siguientes días“, fue lo que dijo el comunicador.
Posiblemente Eryc Castillo sea uno de los fichajes más importantes esta temporada para Alianza Lima. Sus goles sobre todo en las copas internacionales fueron vital para que en este momento el elenco ‘íntimo’ se mantenga con vida. Por lo que su renovación termina siendo casi como un fichaje para la siguiente campaña 2026.
Eryc Castillo y un tremendo año con Alianza Lima
La ‘Culebra’ como muchos lo conocen llegó a Alianza Lima este año, tiene 30 años y sus cualidades de velocidad, regate y juego rápido lo volvieron esencial en el esquema de Néstor Gorosito. Si bien no logró ser un jugador que haga muchos goles o de muchas asistencias, si ha aparecido en momentos importantes a lo largo de la campaña.
Eryc Castillo celebrando en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).
Hasta la fecha ha disputado un total de 36 partidos con la camiseta de Alianza Lima, hizo 8 goles, dio 5 asistencias en un total de 2961 minutos. Tan solo a lo largo del año no estuvo en 8 encuentros, todos de ellos en la Liga 1.
Eso sí, hay que recordar que a pesar de la renovación no hay nada fijo que pueda quedarse para la próxima campaña 2026. Esto debido a las ofertas que ha tenido en este tiempo para irse al extranjero, se escuchó clubes de Argentina y Brasil que lo deseaban. Por lo que de seguir avanzando en copa, es posible que lo puedan buscar.
Hay otros jugadores que renovaron contrato, pero que de igual forma se terminaron marchando como es el caso último de Erick Noriega, que consiguió una mejora en su contrato, pero hoy juega en Gremio.
