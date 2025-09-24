La sentencia de Pablo Lavandeira sobre cuándo volverá a jugar con Alianza Lima: “En estos momentos …”

Pablo Lavandeira fue la gran sorpresa en la lista oficial de convocados de Alianza Lima. Si bien no está recuperado al 100%, el técnico Néstor Gorosito lo incluyó para el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Causando así una gran sorpresa en el hincha de Alianza Lima, la verdad es que Pablo Lavandeira todavía no está recuperado de su lesión, pero igual está viajando con el equipo por una cuestión de unión ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el volante Pablo Lavandeira habló con la prensa y reveló cómo se siente tras su operación por una lesión de desgarro del tendón del bíceps femoral: “En estos momentos está buenísimo estar todos juntos”.

Siguiendo con su comentario, Pablo Lavandeira también precisó cuándo volverá a jugar con Alianza Lima, tras una ausencia que ya es alrededor de cinco meses: “Todavía no tengo idea de cuándo podré estar, pero estoy enloquecido”.

La lista de convocados de Alianza Lima vs. Universidad de Chile. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué lesión tiene Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira padeció el desgarro del tendón del bíceps femoral en la rodilla izquierda el 6 de mayo del 2025, por lo que tuvo que ser operado. Tras una exitosa intervención, ahora el volante está recuperándose.

Lo cierto es que todavía no hay una fecha exacta para el regreso de Pablo Lavandeira, pero se estima que será en octubre o noviembre. Además hasta este momento, fines de septiembre, se perdió 22 partidos con Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Lavandeira con Alianza Lima?

Pablo Lavandeira tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. En ese sentido, el volante se lesionó en mayo y todavía no tiene fecha de retorno.

¿Cuánto gana Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira gana 15 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Entonces, el volante se lleva por temporada 180 mil dólares.