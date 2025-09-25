¿Qué canal pasará EN VIVO HOY el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana?

Este jueves 25 de septiembre de 2025, el fútbol sudamericano se paraliza para el decisivo choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El encuentro, que definirá al rival de Lanús en semifinales, se jugará a las 7:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile. Tras el 0-0 en la ida en Lima, la serie está completamente abierta, prometiendo un partido lleno de tensión y emoción sin margen de error.

Previo del Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Alianza Lima llega a Chile con la moral alta y el sueño de hacer historia. Pese a no ser favoritos, los ‘blanquiazules’ han demostrado ser un equipo aguerrido. Un punto clave es el viaje en vuelo chárter para reforzar la unión del grupo. El técnico Néstor Gorosito deberá gestionar la posible titularidad de jugadores como Paolo Guerrero o Hernán Barcos en punta, y la ausencia de Carlos Zambrano por expulsión, buscando la victoria o forzar los penales.

Universidad de Chile, por su parte, tiene la presión de definir la llave en casa. A pesar de jugar sin público por una sanción de CONMEBOL, la ‘U’ contará con la ventaja de la localía. Con figuras como el goleador Lucas Assadi, los ‘azules’ buscarán ser ofensivos desde el inicio para evitar los penales. La baja de Marcelo Díaz por lesión es importante porque se trata de su gran capitán, pero el equipo chileno tiene talento para suplir esta ausencia y buscar el gol.

Se anticipa un partido cerrado y con pocos goles, similar al de ida. La ausencia del gol de visitante y del tiempo extra añade más suspenso, ya que un nuevo empate llevaría directamente a los penales. Ambos equipos han practicado esta instancia, conscientes de que el destino de la llave podría definirse desde los once metros. Alianza Lima buscará solidez defensiva y aprovechar los espacios, mientras que la ‘U’ intentará imponer su juego para asegurar su pase a la siguiente fase.

¿Cuánto se juega el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, Chile. El encuentro está programado para las 7:30 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:30 p.m. en Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Hoy veremos el Alianza Lima vs. Universidad de Chile desde Coquimbo. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y la Universidad de Chile se podrá seguir a través de diferentes plataformas, dependiendo de tu ubicación.

Transmisión por país:

Perú, Chile, Argentina y Uruguay: DSports (disponible en DIRECTV) y su plataforma de streaming DGO.

Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN 2 y su plataforma de streaming Disney+.

Bolivia y Paraguay: Tigo Sports.

Estados Unidos: Fanatiz y beIN Sports.

Además, Bolavip Perú ofrecerá la cobertura más completa minuto a minuto del encuentro, disponible horas antes del pitido inicial.

