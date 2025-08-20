Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universidad Católica por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima está a noventa minutos de escribir otra gloriosa página en su historia en la Copa Sudamericana. Teniendo como rival a la Universidad Católica, el cuadro íntimo llega con la ventaja de 2-0 y busca sellar su clasificación en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Pero si bien la labor se presenta como accesible en principio, hay que recordar que Alianza Lima tendrá las bajas de Piero Cari y Paolo Guerrero. Además, el partido será en la exigente altura de Quito, así que no todo está dicho y menos cuando solo tiene un 2-0 de ventaja.

Por eso vamos a explicar qué pasa si Alianza Lima gana, pierde o empata ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025. Los primeros dos resultados son favorables puesto que si gana o empata, seguirá con vida y pasará a cuartos de final.

El asunto está complicado si pierde, puesto que aquí viene el real riesgo. Si Alianza Lima pierde por un gol ante Universidad Católica también pasa, si pierde por dos goles van a penales y si pierde por más de tres goles queda eliminado.

Alianza motivado ante Católica por Sudamericana 2025. (Foto: Alianza Lima)

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universidad Católica

La probable alineación titular de Alianza Lima ante Universidad Católica será con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en la volante; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos en la delantera.

La probable alineación titular de Universidad Católica ante Alianza Lima será con Johan Lara en el arco; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina y Daykol Romero en la defensa; Daniel Clavijo, Luis Moreno y Mauro Díaz en la volante; Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios en la delantera.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Alianza Lima y Universidad Católica juegan desde las 7:30 PM. en el estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador en cotejo válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica?

El partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se podrá ver en vivo en DSports para toda Latinoamérica. Además, también podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

