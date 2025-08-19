Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Siendo una noticia confirmada, el fichaje del exvolante de Sporting Cristal toma tintes dramáticos por cómo se dio su contratación.

Si bien Sporting Cristal no necesitaba a Pedro Aquino pues tiene una volante bastante nutrida, sí despertó su interés luego que Alianza Lima lo empezó a buscar. Y es que en La Victoria vieron al mediocampista como el reemplazo ideal de Erick Noriega y fueron por él.

Pero ahora que se confirmó el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima, unas palabras que dijo cuando estaba con la Selección Peruana empiezan a tomar fuerza. Siendo uno dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, hoy Aquino es preso de sus palabras.

Ahora, hay que recordar las palabras que dijo Pedro Aquino sobre Sporting Cristal en mayo del 2025: “Soy hincha de Sporting Cristal, no tengo pensado volver aún al país. Pero sí no es el Sporting, no es nada”, mencionó hace menos de tres meses el nuevo refuerzo de Alianza Lima.

¿Qué dijo Pedro Aquino sobre jugar en Alianza Lima?

Si bien Pedro Aquino todavía no se ha manifestado sobre su nueva etapa como futbolista en Alianza Lima, sí ha dejado en claro que está contento por vestir los colores íntimos.

Expresando en redes sociales toda su alegría, el volante Pedro Aquino ya salió cantando un icónico tema de Alianza Lima e incluso mostró su momento de excesiva felicidad como una suerte hasta de sarcasmo pues jugará en un rival directo de Sporting Cristal.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares según información oficial de Salary Sport. Llegando a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se entiende que el cuadro íntimo cubrirá un porcentaje total de su sueldo.

¿Cuándo vale Pedro Aquino?

Pedro Aquino vale 1,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Fichado por Santos Laguna en junio del 2023, el volante tiene contrato hasta mediados del 2027, pero ahora jugará cedido en Alianza Lima hasta julio del 2026.

