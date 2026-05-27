Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Juventud se enfrentan hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la última jornada de la Copa Sudamericana 2026. Conoce todos los detalles.

Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026.
© Getty Images.Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Juventud vuelven a verse las caras el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Estamos frente al cierre de la primera fase del torneo continental, así que es una tremenda oportunidad para que el equipo cusqueño sueñe con la clasificación a octavos de final; mientras que los uruguayos buscarán dar la sorpresa en la ciudad imperial.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco, Cienciano viene de perder 2-0 frente a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte, por lo que en cierta manera están golpeados y ahora tienen la única consigna del triunfo ya que la clasificación es posible con los 7 puntos que llevan en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Juventud tiene 6 puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y por más que ahora estén últimos, con una victoria de por medio aún podrían apuntar a continuar en competencia internacional y a la espera de otro resultado en el duelo entre Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello. En resumen, se viene un gran partido y a continuación entérate de los detalles al respecto.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?

  • 16:00 | México (CDMX)
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España (28/05)

¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?

  • Sudamérica | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • Perú y Uruguay | DSports y DGO
  • Resto del mundo | ViX Gratis, ViX Premium, beIN Sports Xtra y Fubo Sports
Ver también

Cienciano no pudo ante Atlético Mineiro en Brasil y perdió 2-0 por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles

Posibles alineaciones de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Juventud | Carlos Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Angel Morosini, Emmanuel Mas; Rodrigo Cecchini, Leonel Roldan; Gaston Pereiro, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT:

Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

DATOS CLAVES

  • Cienciano recibirá a Juventud de Uruguay hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
  • Cienciano llega con 7 puntos y la obligación de ganar para soñar con la clasificación, tras caer en su visita a Atlético Mineiro. Por su parte, Juventud suma 6 unidades en la Copa Sudamericana.
  • Este decisivo encuentro de cierre de fase de grupos se disputará a las 17:00 horas (hora peruana) y contará con la transmisión oficial de ESPN 3, Disney+ Premium, DSports y DGO.
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones