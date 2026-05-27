Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Juventud vuelven a verse las caras el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Estamos frente al cierre de la primera fase del torneo continental, así que es una tremenda oportunidad para que el equipo cusqueño sueñe con la clasificación a octavos de final; mientras que los uruguayos buscarán dar la sorpresa en la ciudad imperial.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco, Cienciano viene de perder 2-0 frente a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte, por lo que en cierta manera están golpeados y ahora tienen la única consigna del triunfo ya que la clasificación es posible con los 7 puntos que llevan en la tabla de posiciones.
Por otro lado, Juventud tiene 6 puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y por más que ahora estén últimos, con una victoria de por medio aún podrían apuntar a continuar en competencia internacional y a la espera de otro resultado en el duelo entre Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello. En resumen, se viene un gran partido y a continuación entérate de los detalles al respecto.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?
- 16:00 | México (CDMX)
- 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España (28/05)
¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?
- Sudamérica | ESPN 3 y Disney+ Premium
- Perú y Uruguay | DSports y DGO
- Resto del mundo | ViX Gratis, ViX Premium, beIN Sports Xtra y Fubo Sports
Cienciano no pudo ante Atlético Mineiro en Brasil y perdió 2-0 por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles
Posibles alineaciones de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano | Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
Juventud | Carlos Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Angel Morosini, Emmanuel Mas; Rodrigo Cecchini, Leonel Roldan; Gaston Pereiro, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT:
Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
DATOS CLAVES
- Cienciano recibirá a Juventud de Uruguay hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
- Cienciano llega con 7 puntos y la obligación de ganar para soñar con la clasificación, tras caer en su visita a Atlético Mineiro. Por su parte, Juventud suma 6 unidades en la Copa Sudamericana.
- Este decisivo encuentro de cierre de fase de grupos se disputará a las 17:00 horas (hora peruana) y contará con la transmisión oficial de ESPN 3, Disney+ Premium, DSports y DGO.