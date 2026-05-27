Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Juventud se enfrentan hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la última jornada de la Copa Sudamericana 2026. Conoce todos los detalles.

Cienciano y Juventud vuelven a verse las caras el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Estamos frente al cierre de la primera fase del torneo continental, así que es una tremenda oportunidad para que el equipo cusqueño sueñe con la clasificación a octavos de final; mientras que los uruguayos buscarán dar la sorpresa en la ciudad imperial.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco, Cienciano viene de perder 2-0 frente a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte, por lo que en cierta manera están golpeados y ahora tienen la única consigna del triunfo ya que la clasificación es posible con los 7 puntos que llevan en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Juventud tiene 6 puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y por más que ahora estén últimos, con una victoria de por medio aún podrían apuntar a continuar en competencia internacional y a la espera de otro resultado en el duelo entre Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello. En resumen, se viene un gran partido y a continuación entérate de los detalles al respecto.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (28/05)

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¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?

Sudamérica | ESPN 3 y Disney+ Premium

Perú y Uruguay | DSports y DGO

Resto del mundo | ViX Gratis, ViX Premium, beIN Sports Xtra y Fubo Sports

Posibles alineaciones de Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Juventud | Carlos Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Angel Morosini, Emmanuel Mas; Rodrigo Cecchini, Leonel Roldan; Gaston Pereiro, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT:

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

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