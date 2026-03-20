Fixture con días, horarios y estadios confirmados para los partidos de Cienciano y Alianza Atlético en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y, ahora, también sus respectivos fixtures. Conmebol informó los días, horarios y los estadios en los que jugarán los dos representantes peruanos en la segunda competencia más importante del continente.

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Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana 2003, jugará en el Grupo B junto a Atlético Mineiro (Brasil), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud de Las Piedras (Uruguay). Por su parte, Alianza Atlético, que disputa por cuarta vez este torneo, estará en el Grupo A con Tigre (Argentina), América de Cali (Colombia) y Macará (Ecuador).

La gran novedad que surge del fixture de ambos equipos pasa por la elección del estadio del ‘Vendaval del Norte’ para la fase de grupos. Si bien había jugado la fase previa ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Mansiche de Trujillo, ahora jugará en el Miguel Grau del Callao. Por su parte, ‘el Papá de América’ confirmó al Inca Garcilaso de la Vega como su recinto para los tres duelos de la fase de grupos.

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Cienciano tendrá que jugar en estadios de gran capacidad como el Centenario o el Arena MRV de Belo Horizonte. Por su parte, Alianza Atlético deberá jugar en el siempre difícil Pascual Guerrero de Cali, además de cerrar su fase de grupos en Argentina. A continuación, los días, horarios y los estadios donde jugarán.

Fixture de Cienciano con días, horarios y estadios confirmados para la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1: Juventud vs. Cienciano (Estadio Centenario en Montevideo) – jueves 9 de abril a las 17:00 horas .

vs. Cienciano (Estadio Centenario en Montevideo) – . Fecha 2: Cienciano vs. Academia Puerto Cabello (Inca Garcilaso de la Vega) – jueves 16 de abril a las 21:00 horas .

Cienciano vs. (Inca Garcilaso de la Vega) – . Fecha 3: Cienciano vs. Atlético Mineiro (Inca Garcilaso de la Vega) – miércoles 29 de abril a las 19:30 horas .

Cienciano vs. (Inca Garcilaso de la Vega) – . Fecha 4: Academia Puerto Cabello vs. Cienciano (Estadio Misael Delgado en Valencia) – martes 5 de mayo a las 19:30 horas .

vs. Cienciano (Estadio Misael Delgado en Valencia) – . Fecha 5: Atlético Mineiro vs. Cienciano (Arena MRV en Belo Horizonte) – jueves 21 de mayo a las 17:00 horas .

vs. Cienciano (Arena MRV en Belo Horizonte) – . Fecha 6: Cienciano vs. Juventud (Inca Garcilaso de la Vega) – miércoles 27 de mayo a las 17:00 horas.

Fixture de Alianza Atlético con días, horarios y estadios confirmados para la Copa Sudamericana 2026

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Fecha 1: Alianza Atlético vs. Tigre (Estadio Miguel Grau del Callao) – martes 7 de abril a las 21:00 horas .

Alianza Atlético vs. (Estadio Miguel Grau del Callao) – . Fecha 2: América de Cali vs. Alianza Atlético (Estadio Pascual Guerrero en Cali) – miércoles 15 de abril a las 21:00 horas .

vs. Alianza Atlético (Estadio Pascual Guerrero en Cali) – . Fecha 3: Alianza Atlético vs. Macará (Miguel Grau del Callao) – jueves 30 de abril a las 21:00 horas .

Alianza Atlético vs. (Miguel Grau del Callao) – . Fecha 4: Alianza Atlético vs. América de Cali (Miguel Grau del Callao) – miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas .

Alianza Atlético vs. (Miguel Grau del Callao) – . Fecha 5: Macará vs. Alianza Atlético (Estadio Bellavista en Ambato) – jueves 21 de mayo a las 21:00 horas .

vs. Alianza Atlético (Estadio Bellavista en Ambato) – . Fecha 6: Tigre vs. Alianza Atlético (Estadio José Dellagiovana en Victoria) – jueves 28 de mayo a las 19:30 horas.

Así quedaron todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú).

América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú). GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay).

Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay). GRUPO C: Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).

Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile). GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay). GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil).

Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil). GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina). GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina). GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

Los grupos de la Copa Sudamericana (Conmebol).

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