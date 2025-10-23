Es tendencia:
U. de Chile vs. Lanús EN VIVO y GRATIS por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 vía DSports, DGO, ESPN y Disney+

El 'Bulla' y el 'Granate' se enfrentan en el primer partido de semifinales en Chile. Sigue las acciones del partido en vivo.

Por Hugo Avalos

Lucas Assadi y Eduardo Salvio, figuras de Universidad de Chile y Lanús.
© Composición BolavipLucas Assadi y Eduardo Salvio, figuras de Universidad de Chile y Lanús.

Universidad de Chile y Lanús se enfrentan este jueves 23 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora Lima) por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago es el escenario para este duelo, que se puede ver en vivo por los canales de TV ESPN y DSports y las plataformas Disney+ Premium y DGO. El árbitro principal del encuentro es el brasileño Anderson Daronco y en el VAR está su compatriota Rodolpho Toski.

La ‘U’ de Chile llegó a esta instancia de los cuatro mejores tras eliminar a Alianza Lima, luego de la polémica con Independiente y su descalificación por decisión de Conmebol. Por su parte, Lanús sacó del camino a Fluminense y se ilusiona con llegar a la definición.

Se trata de una serie semifinal con dos equipos que supieron ser campeones de la Copa Sudamericana. El ‘Bulla’ la conquistó en 2011 con el recordado equipo liderado por Jorge Sampaoli. En tanto, el ‘Granate’ lo hizo en 2013 de la mano del ‘Mellizo’ Guillermo Barros Schelotto, al tiempo que perdió la de 2020 con Luis Zubeldía.

¿A qué hora se juega el partido de ida U. de Chile vs. Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido de ida Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 05:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 06:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile Uruguay y Paraguay: 07:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 03:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 04:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 12:00 AM.
  • Portugal y Reino Unido: 11:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 07:00 AM.
  • China: 06:00 AM.

¿Qué canal transmite en vivo la ida entre U. de Chile y Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

Universidad de Chile vs. Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025, se juega este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El partido se puede ver en vivo por los canales ESPN y DSports en TV y por las plataformas Disney+ Premium y DGO.

Más imágenes del mal momento que pasó Lanús

Hinchas de U. de Chile atacaron los micros de Lanús

Brutales imágenes llegan desde Chile: hinchas de Universidad de Chile atacaron a piedrazos los micros de Lanús, que transportaban a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

A todo o nada por la final

Universidad de Chile llegó a esta instancia en medio de polémicas debido a la serie ante Independiente, que terminó con la descalificación de éste último por los incidentes ya conocidos en el Estadio Libertadores de América. Luego, en cuartos de final, bajó a Alianza Lima. Lanús, por su parte, logró la heroica en Brasil al eliminar a Fluminense.

Universidad de Chile se enfrenta a Lanús en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

hugo avalos
Hugo Avalos
