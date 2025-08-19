Universidad Católica vs. Alianza Lima: horario, TV y cómo ver en vivo la vuelta en Ecuador de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el 2-0 en la ida en Matute, disputa el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad Católica. El partido se juega este miércoles 20 de agosto desde las 07:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Atahualpa con el arbitraje del brasileño Flavio Souza y la participación en el VAR de Daniel Nobre.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito cuenta con la ventaja del triunfo en la ida gracias a los goles de Alan Cantero. No obstante, le toca afrontar la altura de Quito en este partido de vuelta ante un rival que no teme apelar al trato del balón para imponer su superioridad. Será un duelo en donde los ‘Blanquiazules’ deberán aprovechar las chances que se le presenten.

Para este duelo, Alianza Lima ya no contará con una de sus figuras, Erick Noriega. Fue transferido al Gremio de Porto Alegre (equipo al que eliminó en el Playoff de la Sudamericana) en una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha. Con esta baja sensible, Gorosito buscará seguir haciendo historia a nivel continental.

Universidad Católica sabe que no tiene margen de error si es que quiere emparejar la serie. Con respecto al equipo que jugó en Matute, habrá que ver si el técnico Diego Romero apuesta por el regreso de Jerónimo Cacciabue y si mete algún revulsivo al once titular como puede ser José Fajardo.

¿Dónde ver en vivo Universidad Católica vs. Alianza Lima por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana?

El partido entre Universidad Católica y Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se podrá ver en vivo por DSports en TV y la plataforma DGO en Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. En tanto, en Argentina, Paraguay y Uruguay se podrá ver en vivo por Disney+ Premium. Y en Brasil estará disponible en Paramount+. Conoce los horarios del encuentro en cada país:

Perú, Ecuador y Colombia: 07:30 PM .

. Bolivia, Venezuela y Chile: 08:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:30 PM.

Las alineaciones probables de Universidad Católica vs. Alianza Lima

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Candá, Marcos Sevillano, Eddy Mejía, Emiliano Clavijo o Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso o José Fajardo; y Byron Palacios. DT: Diego Romero.

ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo o Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.