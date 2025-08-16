Erick Noriega fichó por Gremio: cuánto dinero recibe Alianza Lima y cuánto ganará el volante

De manera oficial, Erick Noriega dejó Alianza Lima y fichó por Gremio. Firmándose todos los papeles en las próximas horas, todas las partes llegaron a un acuerdo y el volante dejará La Victoria para irse a jugar a Porto Alegre.

Así lo confirmó el periodista Gerson Cuba hace instantes. Colocando la información en su red social X, el hombre de prensa brindó detalles: “Erick Noriega jugará en Gremio. Decisión del jugador tomada. Acuerdo de todas las partes, su contrato sería de 4 años y partirá esta semana. Una venta más de Alianza Lima al exterior. El mercado no está cerrado aún”, publicó el comunicador.

Ante esto se desprenden dos noticias importantes: que Erick Noriega no volverá a jugar por Alianza Lima y que su contrato duraría cuatro años. Así pues, también se conoció que Alianza Lima se llevaría alrededor de 4 millones de dólares y se quedaría con el 20% del pase del volante por alguna futura venta.

También se conoció que Erick Noriega aumentará significativamente su sueldo. Recordando que en Alianza Lima ganaba 15 mil dólares, en promedio, ahora en Gremio se embolsará 40 mil dólares, según información de Salary Sport.

Noriega fichó por Gremio. (Foto: Producción Bolavip)

En una de las noticias más impactantes para Alianza Lima, Gremio fichó a Erick Noriega. Llegando a un acuerdo entre todas las partes, el volante se unirá al cuadro de Porto Alegre este lunes 18 de agosto.

Hay que mencionar que Erick Noriega no jugará como titular en el cotejo entre Alianza Lima vs. ADT, pactado para este sábado 16 de agosto en el estadio de Matute. Lo más probable es que ingrese en los minutos finales y luego le dedique unas palabras a la hinchada.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Erick Noriega vale 1,40 millones de euros, según Transfermarkt. Siendo el costo más elevado en toda su carrera, el volante recién dejó Alianza Lima y ahora jugará en Gremio.

¿Cuántos años tiene Erick Noriega?

Erick Noriega tiene 23 años pues nació el 22 de octubre del 2001. Debutando en Primera División con el Shimizu S-Pulse de Japón en el 2021, luego estuvo en la Tercera División de Alemania, llegó al Perú para jugar en Segunda División y posteriormente pasó Comerciantes Unidos y de ahí a Alianza Lima.

