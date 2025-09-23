Universidad de Chile hizo dos pedidos legales antes de enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

La Universidad de Chile, un club con una rica historia y una afición apasionada, se encuentra en el centro de una controversia legal que podría tener repercusiones significativas. Según informes de ESPN Chile, el club ha presentado una doble solicitud legal ante la CONMEBOL, un movimiento que, aunque iniciado por la “U”, indirectamente involucrará a Alianza Lima. Esta situación ha generado un gran interés en los medios deportivos internacionales, dada la proximidad de un encuentro crucial entre ambos equipos.

Universidad de Chile hace pedidos en CONMEBOL

La primera de las solicitudes de la Universidad de Chile ante la CONMEBOL se refiere a la sanción impuesta por el organismo rector del fútbol sudamericano, que prohíbe al equipo jugar a puertas cerradas. El club busca apelar esta decisión con dos puntos clave. En primer lugar, la “U” aspira a reducir al máximo la cantidad de partidos que deberá disputar sin público en su estadio. La intención es que puedan, al menos, jugar uno o dos encuentros como local con el apoyo de sus aficionados, quienes son una parte fundamental de la identidad del club.

Esta reducción de la sanción de partidos a puertas cerradas es de vital importancia, no solo por el impacto económico que representa para el club, sino también por el factor anímico y deportivo que significa jugar con el aliento de su gente. El segundo aspecto de la apelación se relaciona con una situación delicada que afecta la integridad del club y a su capitán, Marcelo Díaz. La Universidad de Chile atribuye este incidente al “clásico de la banana”, haciendo alusión a un episodio que involucró a Marcelo Díaz durante su paso por Racing Club.

Universidad de Chile jugando por Copa CONMEBOL Sudamericana ante Alianza Lima. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

CONMEBOL debería resolver pronto el petitorio

Dentro de este contexto, el jugador ya ha brindado su versión de los hechos ante la CONMEBOL, buscando disipar cualquier especulación y aclarar su postura. La expectativa es que la CONMEBOL emita una resolución favorable que derive en la reducción o incluso la eliminación de la multa de 120 mil dólares impuesta por gestos racistas. La imagen y reputación de Marcelo Díaz, un referente dentro y fuera de la cancha, están en juego, y el club busca protegerlo y reivindicarlo. Toda esta compleja situación legal se desarrolla a solo horas de un partido trascendental: el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Alianza Lima.

Este duelo, programado para la noche del jueves 25 de septiembre en Coquimbo, es de vital importancia para las aspiraciones de la Universidad de Chile en el torneo continental. La conjunción de los asuntos administrativos en los escritorios de la CONMEBOL y la inminencia de un partido clave genera un ambiente de incertidumbre. Queda por ver si esta tensión legal afectará positiva o negativamente el rendimiento de la Universidad de Chile en el campo de juego contra los “íntimos” de Alianza Lima.

