La inesperada decisión de Alianza Lima a días de enfrentar a la U de Chile en Copa Sudamericana

Se viene el partido más importante para Alianza Lima en el año, pero no va a ser una tarea para nada sencilla. Van a enfrentarse a un equipo muy complicado como es la Universidad de Chile, conjunto que será local y que por ahora no hay ventajas para ninguno de los dos. Por ese motivo los ‘blanquiazules’ han tomado una decisión de última hora para este encuentro.

Néstor Gorosito sabe que lo que se viene para su equipo es algo vital para ellos, pues posiblemente de no clasificar, la temporada podría haber acabado. Pues en Liga 1 están bastante complicados en la tabla de posiciones. Pero en la Copa Sudamericana todavía hay una chance enorme de seguir compitiendo.

Plantel completo viaja a Chile (Foto: X).

Por esa razón desde Alianza Lima han decidido que todo el plantel viaje para este emocionante encuentro. Incluso los jugadores que no van a tener actividad podrán estar en este compromiso, hablamos que Carlos Zambrano, Pablo Lavandeira, entre otros estarán presentes en este encuentro.

La idea radica en buscar mejorar la unión del equipo en un duelo tan importante. Lo cual también podría significar un hito histórico para este plantel o una despedida dolorosa, en la que seguramente el tener a todos los jugadores compenetrados ayudará muchísimo a lograr sus objetivos.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante la Universidad de Chile?

En este caso, Alianza Lima para acceder a la siguiente ronda lo que necesita es ganar el siguiente partido, no importa el marcador, tiene que vencer en Chile. Esta es la única forma en la que pueda conseguir seguir con vida y clasificar a la semifinal.

El empate que se dio en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ dejó un partido abierto. Por esa razón todo se definirá en Chile, en caso de un empate nuevamente en los 90 minutos obligará a que se tenga que ir a la tanda de penales.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se desarrollarán entre Alianza Lima y la Universidad de Chile. Este encuentro está pactado para el próximo jueves 25 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

