Sorpresa absoluta con Cristian Benavente: su nuevo valor mundial tras fichar por Sporting Cristal

Cristian Benavente está a la espera de su debut oficial con Sporting Cristal. Si bien fichó por el cuadro celeste hasta diciembre del 2026, el volante todavía no se estrena con su nuevo club. Aunque, en esa suerte de espera, se conoció cuál es su nuevo valor mundial y vaya que sorprendió.

Y es que Cristian Benavente volvió al fútbol peruano tras su corto paso por Europa. Dejando las lejanas tierras de Rumania, el volante no lo pensó dos veces, tomó un vuelo a Perú y fichó por Sporting Cristal. Ahora, con 31 años, el mediocampista sigue teniendo un valor mundial que asombra.

No hay que olvidar que en el 2018 Cristian Benavente llegó a costa 5,50 millones de euros. Siete años después su cotización ha bajado mucho. Así es, el nuevo precio mundial de Cristian Benavente es de 250 mil euros, una cifra sorprendente para lo que alguna vez supo costar.

Ahora el popular ‘Chaval’ está poniéndose en forma para recuperar su físico y debutar con Sporting Cristal. Sabiendo que recientemente se le otorgó el dorsal 14, su estreno con el cuadro celeste podría ser ante UTC en la fecha 7 del Torneo Clausura el próximo sábado 23 de agosto a las 11:00 AM.

Cristian Benavente vuelve al fútbol peruano tras un corto paso por el FC Buzau de Rumania. Estando apenas un par de meses en Europa, al ‘Chaval’ se le presentó la oferta de Sporting Cristal y aceptó de inmediato.

Sporting Cristal será el cuarto club de Cristian Benavente en Perú. Defendiendo las camiseta de Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys, ahora se colocará la celeste para el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

¿Cuánto gana Cristian Benavente?

Cristian Benavente gana 15 mil dólares en Sporting Cristal, aproximadamente. Teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su vínculo se habrá llevado 255 mil dólares en promedio.

¿Cuándo debuta Cristian Benavente con Sporting Cristal?

Todavía no se sabe la fecha oficial del debut de Cristian Benavente con Sporting Cristal, pero se estima que sea en la fecha 7 del Torneo Clausura ante UTC el sábado 23 de agosto a las 11:00 AM.

