Estuvo en Sporting Cristal, Ricardo Gareca lo consideró para la Selección Peruana y ahora llega a la Liga 1 para jugar en club campeón

Jeisson Martínez, experimentado delantero peruano de 30 años, marca su anhelado regreso al fútbol de su país tras varios años en el extranjero, convirtiéndose en el más reciente fichaje del Deportivo Binacional. Su incorporación se da en un momento crucial para el equipo, que se prepara intensamente para afrontar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 peruana, con el firme objetivo de revertir su situación actual y alejarse de la zona de descenso.

Vuelve Jeisson Martínez al fútbol peruano

Martínez, quien se forjó en las divisiones menores de Sporting Cristal y brilló en el equipo Sub-20 en el año 2012, emprendió su aventura europea a la temprana edad de 11 años. En el viejo continente, construyó una sólida trayectoria en el fútbol español, defendiendo los colores de clubes de diversa envergadura como Celtic Castilla, Rayo Majadahonda, Real Murcia, Fuenlabrada, Albacete, y más recientemente, CD Tudelano y Melilla, estos últimos en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español. Su paso por Europa no solo le otorgó madurez futbolística, sino también la valiosa experiencia de ascensos, destacando el logrado con el Rayo Majadahonda en la temporada 2017-18, y con el Fuenlabrada en 2019.

Durante su prolífica etapa en el fútbol europeo, el rendimiento de Jeisson Martínez no pasó desapercibido para los estrategas de la Selección Peruana. Ricardo Gareca, entonces director técnico de la “Bicolor”, lo tuvo en consideración entre los años 2016 y 2020, especialmente durante su notable desempeño en el Fuenlabrada, donde anotó 4 goles en 30 partidos en la temporada 2019-20. Posteriormente, también fue seguido de cerca por Juan Reynoso. A pesar del interés de los seleccionadores, Martínez nunca llegó a recibir una convocatoria oficial, una situación que el propio jugador lamentó en su momento, aunque siempre mantuvo viva su ilusión de representar a su país. “Voy a seguir trabajando”, declaró a RPP Noticias en 2020.

Jeisson Martínez competirá en la Liga 1. (Foto: X).

Jeisson Martínez probará suerte en la Liga 1

La llegada de Martínez a Binacional, un equipo que actualmente se encuentra inmerso en la difícil lucha por evitar el descenso en la Liga 1, ha generado una gran expectativa entre la afición y la prensa deportiva. Su extensa experiencia en el fútbol europeo y su pasado como canterano de Sporting Cristal son aspectos que el club valora enormemente. Jeisson se convierte en el sexto fichaje de Binacional para el Torneo Clausura, sumándose a nombres de peso como Nilson Loyola y el argentino Facundo Silva, quienes también buscan fortalecer la plantilla.

No obstante, su reciente rendimiento en la cuarta categoría española ha suscitado algunas interrogantes sobre su proceso de adaptación al exigente ritmo y estilo del fútbol peruano. A pesar de estas inquietudes, su trayectoria, que incluye momentos destacados en España, sugiere que Martínez posee las cualidades necesarias para aportar potencia, experiencia y un valioso olfato goleador al ataque del “Poderoso del Sur”, en su firme propósito de alcanzar la permanencia en la máxima categoría del fútbol profesional peruano.