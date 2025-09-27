Es tendencia:
Rolando Bedoya dio batalla hasta el final, pero perdió por puntos y su futuro en la UFC está en duda

En una muy buena pelea, el peruano Rolando Bedoya no pudo ante el local Jamie Mullarkey en Australia por la UFC Fight Night.

Por Aldo Cadillo

Rolando Bedoya perdió ante Jamie Mullarkey por decisión unánime en UFC.
Rolando Bedoya perdió ante Jamie Mullarkey por decisión unánime en UFC.

Rolando Bedoya dejó alma, corazón y vida, pero no pudo vencer a Jamie Mullarkey en la quinta pelea preliminar de UFC Fight Night en Australia. El peleador natal de Jesús María, dejó todo y casi consiguió el nocaut en el tercer round, pero perdió por decisión unánime.

En el primer round Jamie Mullarkey buscó realizar un ‘mataleón’ a Rolando Bedoya, pero no lo consiguió. Estando casi todo el primer round en la lona, el peruano defendió su posición y aplicó fuerza sobre un brazo del local para que así no pueda terminar con la maniobra.

En el segundo round Jamie Mullarkey cambió la estrategia y cruzó más golpes. Conectando tres o cuatro veces en el rostro de Rolando Bedoya, los golpes de Jamie Mullarkey no tenían tanto peso, pero sí eran precisos y servían para sumar.

En el tercer round Rolando Bedoya salió con todo y buscó el nocaut. De hecho, a consecuencia de los golpes, Jamie Mullarkey empezó a sangrar y estuvo tambaleando. El peruano buscó acelerar sobre el final, pero el tiempo fue su verdugo y al final perdió por decisión unánime.

El futuro de Bedoya peligra en la UFC

Hay que mencionar que Rolando Bedoya, en charla exclusiva con Bolavip Perú, había comentado que firmó un primer contrato con UFC por cuatro peleas. Habiéndose desarrollada las tres primeras con derrota, esta cuarta ante Jamie Mullarkey era la definitiva.

Y por eso afrontó la pelea como una final. Lastimosamente para Rolando Bedoya, terminó perdiendo y ahora su futuro en UFC peligra luego de no haber ganado ninguna de las cuatro peleas por las que firmó.

Habrá que ver qué sucede con el futuro de Rolando Bedoya. Quizá no siga en UFC y tenga que buscar otra promotora. Como lo han hecho otros peruanos como Jesús Pinedo en PFL o Enrique Barzola en ACA.

Peruano Rolando Bedoya y su gran sueño en UFC: "El cinturón mundial tiene mi nombre"

Peruano Rolando Bedoya y su gran sueño en UFC: “El cinturón mundial tiene mi nombre”

Aldo Cadillo
