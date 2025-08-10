Vamos Perú: así va el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras el día 2 de competencia

Emocionante jornada se vivió en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este domingo 10 de agosto, el ‘Team Perú’ sumó sus primeras tres medallas de bronce en los deportes de judo, esgrima y natación.

“Son el futuro de la patria, nuestras canteras que se están fortaleciendo para enfrentar desafíos a nivel mundial. Hay que admirar a nuestros jóvenes guerreros”, expresó Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP).

Primeras medallas para Perú

La primera medalla para nuestro país la obtuvo la judoka Driulys Rivas luego de vencer a la colombiana Wendy Golu en la categoría 52 kg. Posterior a ello, Lukas Eichhorn se quedó con el tercer puesto en la modalidad de sable individual masculino, dándole así su segunda presea al Perú.

Por último, Yasmin Silva destacó en los 200 metros estilo mariposa con un tiempo de 2:13.57, consiguiendo el tercer bronce. Solo fue superada por la colombiana Samantha Baños (plata) y la brasileña Ana Julia Amaral (oro).

Cabe resaltar que, una de las que estuvo muy cerca de subir al podio fue Luciana Zegarra, quien acabó sexta en la final A de remo femenino individual.

Medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Núm. País Total 1 Brasil 11 5 5 21 2 Chile 5 3 2 10 3 Colombia 2 2 6 10 4 Estados Unidos 1 5 2 8 4 México 1 5 2 8 6 Argentina 1 3 3 7 7 Paraguay 1 2 1 4 7 Venezuela 1 2 1 4 9 Ecuador 1 0 1 2 10 Bolivia 1 0 0 1 10 Guatemala 1 0 0 1 10 Panamá 1 0 0 1 10 Puerto Rico 1 0 0 1 14 Jamaica 0 1 1 2 15 Perú 0 0 3 3 16 Canadá 0 0 2 2 16 Bahamas 0 0 1 1 16 Costa Rica 0 0 1 1 16 Cuba 0 0 1 1 16 Guyana 0 0 1 1 16 Trinidad y Tobago 0 0 1 1 16 Uruguay 0 0 1 1

