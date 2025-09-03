¡Atención Óscar Ibáñez! El jugador de la Selección Peruana que más podría costarle el duelo frente a Uruguay

Quedan tan solo horas para volver a ver a la Selección Peruana. En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el rival será Uruguay en condición de visita y viendo que ya hay 11 titular que viene rondando en las últimas informaciones, se habla de un jugador referente que podría ser tomado en cuenta como un tremendo riesgo en las planificaciones.

Hablamos específicamente de Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal que hace algunas semanas volvió al fútbol profesional luego de 15 largos meses debido a una complicada lesión a la rodilla que incluso casi lo deja fuera de los campos de juego ante diversas complicaciones. El hecho de no haber tenido actividad de manera regular sería un escenario perjudicial para el mediocampista.

En esta oportunidad fue el comunicador deportivo Diego Rebagliati quien analizó la situación de ver a Yoshimar Yotún en el equipo titular de la Selección Peruana y alertó sobre las consecuencias que esta decisión podría traer. Claramente, la elección final es de Óscar Ibáñez y todo parece indicar que junto a su comando técnico sí se la terminará jugando por el experimentado volante.

La alarma de Diego Rebagliati sobre la titularidad de Yoshimar Yotún

“Me parece que con Yoshimar Yotún se juega un riesgo grande. No porque ‘Yoshi’ pueda lesionarse nuevamente, sino porque en los últimos 15 meses solo ha jugado dos partidos completos de 90 minutos. Lo que pasa es que las opciones para esa zona son Burlamaqui y Pretell ya que creo que Peña no lo ve como titular para el esquema 4-2-3″; comentó en primera instancia Diego Rebagliati durante la última edición del programa ‘Al Ángulo‘.

Lejos de no confiar en la capacidad del capitán de Sporting Cristal o dudar de sus condiciones, pese al largo tramo sin fútbol que tuvo, el comunicador enfatizó en la siguiente premisa: “A ‘Yoshi’, un partido contra Valverde, De Arrascaeta y Bentancur, le va a costar. En lo que hemos visto en Cristal le ha costado y está bien, la única manera de volver a ver al Yotún que queremos, sobre todo los de Cristal, es jugando y me parece espectacular que Ibáñez lo ponga”.

¿Serán los últimos partidos de Yoshimar Yotún con la Selección Peruana?

Antes de viajar a la ciudad de Montevideo, Yoshimar Yotún conversó con la prensa deportiva local en las instalaciones de Videna y habló de distintos temas. Uno de ellos fue la posibilidad de que pueda disputar sus últimos partidos oficiales con camiseta de la Selección Peruana en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya que actualmente tiene 35 años.

“No sé si esta sea mi última eliminatoria porque me siento bastante bien. Mientras esté bien, siempre voy a tener mi cabeza puesta en la Selección Peruana. No depende de mí, sino del comando técnico. Sabemos que estos dos partidos son muy importantes porque hay posibilidad de meternos al repechaje. Estamos convencidos que lo podemos sacar adelante”; comentó el popular ‘Yoshi‘.

