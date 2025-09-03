Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Perú todavía tiene vida: se definió los resultados que colocan a la Selección Peruana en el repechaje al Mundial 2026

A falta de dos fechas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Perú todavía tiene vida y acá te lo mostramos.

Por Aldo Cadillo

Selección Peruana al Mundial 2026.
© Selección Peruana.Selección Peruana al Mundial 2026.

La Selección Peruana se juega su última chance en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Pero todo se complica pues al frente estará Uruguay en el Centenario, estadio en el que solo ha perdido ante Argentina por la vigente clasificación.

Pero de todas maneras la Selección Peruana todavía tiene chance de ganar el ticket del repechaje al Mundial 2026. Esto quiere decir, que todavía cuenta con opciones de quedarse con el séptimo puesto.

Lamentablemente no depende de sí mismo. De hecho, todo podría terminar en esta fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas luego de los partidos de Perú vs. Uruguay, Argentina vs. Venezuela o Colombia vs. Bolivia.

Publicidad
La Inteligencia Artificial confirmó si habrá milagro y Perú ira al Mundial 2026

ver también

La Inteligencia Artificial confirmó si habrá milagro y Perú ira al Mundial 2026

¿Qué resultados necesita Perú para ir al repechaje del Mundial 2026?

Pero lo importante para Perú es vencer a Uruguay de local por la mayor cantidad de goles, si fuera 2-0 suma. Por otro lado, Argentina debe golear 3-0 a Venezuela y Colombia 1-0 a Bolivia.

De esta manera Perú todavía llegaría con vida a la última fecha de las Eliminatorias. Ahora, en esta jornada final tiene que ganarle 2-0 a Paraguay y ver cómo Venezuela pierde de local por 1-0 ante Colombia y Bolivia cae de local 1-0 ante Brasil.

Perú se queda con el séptimo puesto de las Eliminatorias. (Foto: Producción Bolavip)

Perú se queda con el séptimo puesto de las Eliminatorias. (Foto: Producción Bolavip)

Publicidad

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

ver también

¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

Encuesta

¿Perú logrará el séptimo puesto de las Eliminatorias?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
En lo más alto: Alianza Lima superó a Flamengo, River Plate y Corinthians en importante lista
Alianza Lima

En lo más alto: Alianza Lima superó a Flamengo, River Plate y Corinthians en importante lista

Aún ni debuta en Sydney FC y la nueva crítica que le llegó a Piero Quispe
Peruanos en el exterior

Aún ni debuta en Sydney FC y la nueva crítica que le llegó a Piero Quispe

Sueño mundialista en juego: conoce las mejores cuotas para Perú en su visita a Uruguay por Eliminatorias
Apuestas Deportivas

Sueño mundialista en juego: conoce las mejores cuotas para Perú en su visita a Uruguay por Eliminatorias

¿Ibáñez fue el mejor? Cómo le fueron a los 3 DT que tuvo Perú en las Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Conmebol

¿Ibáñez fue el mejor? Cómo le fueron a los 3 DT que tuvo Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo