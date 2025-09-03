Perú todavía tiene vida: se definió los resultados que colocan a la Selección Peruana en el repechaje al Mundial 2026

La Selección Peruana se juega su última chance en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Pero todo se complica pues al frente estará Uruguay en el Centenario, estadio en el que solo ha perdido ante Argentina por la vigente clasificación.

Pero de todas maneras la Selección Peruana todavía tiene chance de ganar el ticket del repechaje al Mundial 2026. Esto quiere decir, que todavía cuenta con opciones de quedarse con el séptimo puesto.

Lamentablemente no depende de sí mismo. De hecho, todo podría terminar en esta fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas luego de los partidos de Perú vs. Uruguay, Argentina vs. Venezuela o Colombia vs. Bolivia.

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial confirmó si habrá milagro y Perú ira al Mundial 2026

¿Qué resultados necesita Perú para ir al repechaje del Mundial 2026?

Pero lo importante para Perú es vencer a Uruguay de local por la mayor cantidad de goles, si fuera 2-0 suma. Por otro lado, Argentina debe golear 3-0 a Venezuela y Colombia 1-0 a Bolivia.

De esta manera Perú todavía llegaría con vida a la última fecha de las Eliminatorias. Ahora, en esta jornada final tiene que ganarle 2-0 a Paraguay y ver cómo Venezuela pierde de local por 1-0 ante Colombia y Bolivia cae de local 1-0 ante Brasil.

Perú se queda con el séptimo puesto de las Eliminatorias. (Foto: Producción Bolavip)

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

ver también ¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

Encuesta¿Perú logrará el séptimo puesto de las Eliminatorias? ¿Perú logrará el séptimo puesto de las Eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad