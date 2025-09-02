Es tendencia:
Eliminatorias Conmebol

¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

Conoce en qué canal se podrá ver desde Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Por Aldo Cadillo

Sigue en vivo la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
© Conmebol.Sigue en vivo la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este jueves 4 de septiembre se disputarán los cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Siendo cuatro encuentros en simultáneo y uno una hora después, conoce cómo ver en vivo y en directo desde Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para poder ver en vivo y en directo todos los partidos oficiales de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, lo podrás hacer desde Perú a través de la señal oficial de GOLPERU, Movistar Deportes y Latina.

Entrando en detalle, el Argentina vs. Venezuela se podrá ver en vivo y en directo en territorio peruano a través de la señal de GOLPERU. Hay que mencionar que los ‘Llaneros’ se juegan su pase al Mundial 2026.

Mientras tanto, se podrá ver en vivo y en directo el Colombia vs. Bolivia por Eventos Movistar y el Paraguay vs. Ecuador por Eventos Movistar 2, ambos cotejos desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre.

¿Cómo ver en Perú las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en todo el territorio nacional a través de la señal de América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis del partido en Bolavip Perú.

Mientras que el Brasil vs. Chile lo podrás ver en vivo, en directo y online a través del canal de YouTube de Movistar Deportes y en tu televisor a través de Latina, conocido como canal 2 de Perú.

Imagen
Los países que se juegan su pase al Mundial 2026. (Foto: Conmebol)

¿Qué canal pasa los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas?

  • Argentina vs. Venezuela | GOLPERU
  • Colombia vs. Bolivia | Eventos Movistar
  • Paraguay vs. Ecuador | Eventos 2
  • Uruguay vs. Perú | América Televisión, ATV y Movistar Deportes
  • Brasil vs. Chile | Latina y Movistar Deportes YouTube
Fecha 17 – Eliminatorias Sudamericanas

  • Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
  • Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
  • Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
  • Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
  • Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre | 7:30 PM
Tabla de posiciones

aldo cadillo
Aldo Cadillo
