¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

Este jueves 4 de septiembre se disputarán los cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Siendo cuatro encuentros en simultáneo y uno una hora después, conoce cómo ver en vivo y en directo desde Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Para poder ver en vivo y en directo todos los partidos oficiales de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, lo podrás hacer desde Perú a través de la señal oficial de GOLPERU, Movistar Deportes y Latina.
Entrando en detalle, el Argentina vs. Venezuela se podrá ver en vivo y en directo en territorio peruano a través de la señal de GOLPERU. Hay que mencionar que los ‘Llaneros’ se juegan su pase al Mundial 2026.
Mientras tanto, se podrá ver en vivo y en directo el Colombia vs. Bolivia por Eventos Movistar y el Paraguay vs. Ecuador por Eventos Movistar 2, ambos cotejos desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre.
¿Cómo ver en Perú las Eliminatorias Sudamericanas?
El partido entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en todo el territorio nacional a través de la señal de América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis del partido en Bolavip Perú.
Mientras que el Brasil vs. Chile lo podrás ver en vivo, en directo y online a través del canal de YouTube de Movistar Deportes y en tu televisor a través de Latina, conocido como canal 2 de Perú.
¿Qué canal pasa los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas?
- Argentina vs. Venezuela | GOLPERU
- Colombia vs. Bolivia | Eventos Movistar
- Paraguay vs. Ecuador | Eventos 2
- Uruguay vs. Perú | América Televisión, ATV y Movistar Deportes
- Brasil vs. Chile | Latina y Movistar Deportes YouTube
ver también
El riguroso árbitro que dirigirá el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias al Mundial 2026
Fecha 17 – Eliminatorias Sudamericanas
- Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
- Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
- Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
- Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM
- Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre | 7:30 PM
ver también
Piero Quispe revolucionó Australia: el curioso apodo que ya le pusieron en Sydney FC