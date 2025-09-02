¿Cómo ver en vivo en Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

Este jueves 4 de septiembre se disputarán los cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Siendo cuatro encuentros en simultáneo y uno una hora después, conoce cómo ver en vivo y en directo desde Perú todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para poder ver en vivo y en directo todos los partidos oficiales de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, lo podrás hacer desde Perú a través de la señal oficial de GOLPERU, Movistar Deportes y Latina.

Entrando en detalle, el Argentina vs. Venezuela se podrá ver en vivo y en directo en territorio peruano a través de la señal de GOLPERU. Hay que mencionar que los ‘Llaneros’ se juegan su pase al Mundial 2026.

Mientras tanto, se podrá ver en vivo y en directo el Colombia vs. Bolivia por Eventos Movistar y el Paraguay vs. Ecuador por Eventos Movistar 2, ambos cotejos desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre.

¿Cómo ver en Perú las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en todo el territorio nacional a través de la señal de América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis del partido en Bolavip Perú.

Mientras que el Brasil vs. Chile lo podrás ver en vivo, en directo y online a través del canal de YouTube de Movistar Deportes y en tu televisor a través de Latina, conocido como canal 2 de Perú.

Los países que se juegan su pase al Mundial 2026. (Foto: Conmebol)

¿Qué canal pasa los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas?

Argentina vs. Venezuela | GOLPERU

Colombia vs. Bolivia | Eventos Movistar

Paraguay vs. Ecuador | Eventos 2

Uruguay vs. Perú | América Televisión, ATV y Movistar Deportes

Brasil vs. Chile | Latina y Movistar Deportes YouTube

Fecha 17 – Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM

Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM

Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM

Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre | 6:30 PM

Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre | 7:30 PM

Tabla de posiciones