El riguroso árbitro que dirigirá el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección Peruana no baja los brazos en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad tendrá un reto bastante complicado que es derrotar a Uruguay en el mismo Montevideo. Selección a la cual ya han logrado vencer en Lima, por lo que no sería raro que puedan volver a repetir el plato en el estadio Centenario.
Este duelo tendrá tonos muy similares a los de aquella jornada número 9 de las Eliminatorias. Tanto que será el mismo árbitro el que esté al mando de este encuentro. Se conoció mediante la CONMEBOL que el juez central para este encuentro será Facundo Tello, quien ya estuvo presente en este duelo en el estadio Nacional de Lima.
Si bien Tello se acostumbra a sacar muchas tarjetas amarillas, en el último juego en Lima no sacó ni una sola para el combinado patrio. Hablamos que Perú hizo 17 faltas, pero ninguna consideró que sea para cartulina amarilla. Mientras que para los ‘Charrúas’ si castigó a uno de sus jugadores a pesar de solo tener 6 cortes en todo el encuentro. Nahitan Nández fue el único que fue pintado de amarillo.
Perú busca repetir el plato ante Uruguay
En este caso con Óscar Ibáñez a la cabeza, la Selección Peruana busca repetir el plato frente a Uruguay. Un rival que no va a ser nada fácil, sobre todo debido a las importantes bajas que se tiene en ataque. Pero ese espera que el equipo patrio consiga mantener su arco en cero para buscar las contras para poner en aprietos a los locales.
Sobre el once que se viene manejando, todavía existen algunas dudas en el mediocampo. Según lo que se ha conocido por medio de Gustavo Peralta, este podría ser el equipo titular de Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Noriega, Yotún, Concha (Peña/Gonzáles), Polo, Cabrera (Quevedo) y Ramos.
Habrá que esperar hasta el mismo jueves para conocer los que terminen arrancando. Lo cierto que hay una especie de transición importante en este equipo, con caras muy conocidas, pero otras que recién están empezando, lo cual da el camino a ese cambio generacional que tanto se está pidiendo.
¿Cuándo juegan Perú vs. Uruguay?
Por la jornada número 17 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, Uruguay recibirá a Perú. Este duelo se llevará el próximo jueves 4 de setiembre desde las 18:30 horas en el estadio Centenario de Montevideo.
Duelo que será transmitido en señal abierta por América TV y ATV, mientras que el encuentro se podrá ver en cable por el canal Movistar Deportes. No obstante, el minuto a minuto, la previa, los goles, entre otras noticias las podrás ver gratis desde Bolavip Perú.
