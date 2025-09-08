El once de Paraguay que intentará hundir a la Selección Peruana en las Eliminatorias

Se viene el cierre de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 y lo más importante para la Selección Peruana es hacerlo de una forma digna. Pero al frente tiene a un equipo que busca hacer historia, así que no va a ser para nada sencillo enfrentarlos. Hablamos que Paraguay no sabe lo que es ganar en Lima en este certamen, por lo que buscarán hacerlo por vez primera.

Gustavo Alfaro viene haciendo las cosas bien con los ‘Albirrojos’ que en un comienzo parecían condenados a pelear el repechaje. Pero con la llegada del argentino la mentalidad cambió con buen fútbol. Consiguiendo meterse en el próximo Mundial del 2026 de forma directa.

Ahora buscan un cierre magistral en condición de visitante, esperando lograr ganar por primera vez en Lima. Por eso van a hacer unas variantes para tener el mejor once posible en busca de ir en contra de un equipo de Óscar Ibáñez que tan solo lucha por terminar de forma digna este certamen.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será el once de Paraguay ante Perú?

En este caso el cuadro de Alfaro va a tener unas cuantas bajas para el partido frente a Perú. Miguel Almirón es uno de los que no estará disponible, otro es Junior Alonso, quien juega en el Atlético Mineiro y por último, Andrés Cuba. Estos tres no podrán estar en el cuadro paraguayo debido a una acumulación de tarjetas amarillas.

Selección de Paraguay (Foto: Selección de Paraguay).

Es por esa razón que el cuadro ‘Albirrojo’ tendrá un par de cambios en el once titular para el juego contra Perú.

Publicidad

Publicidad

Así formará Paraguay frente a Perú: Roberto Jr. Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ángel Romero y Ramón Sosa; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

¿Cómo formará la Selección Peruana?

Por el lado de Perú se vienen novedades en el once titular, esto debido al regreso de algunos históricos que no estuvieron disponibles ante Uruguay. Es así como reaparecerán para enfrentarse a Paraguay en este cierre de Eliminatorias. Esperando conseguir un buen resultado en este importante duelo.

Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Publicidad

Publicidad

Así formará la Selección Peruana: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Erick Noriega; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

ver también Los resultados que necesita Perú para no quedar último en las Eliminatorias Sudamericanas