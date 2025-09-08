Los 5 Sub 23 que Óscar Ibáñez podría llamar a la Selección Peruana para mantener el puesto

La Selección Peruana si algo necesita de forma inmediata es un cambio de jugadores. El pueblo peruano es algo que está pidiendo desde hace tiempo, por eso esta puede ser la gran oportunidad para Óscar Ibáñez de comenzar el cambio generacional que tanto se le ha pedido a la ‘Bicolor’. De paso de salirle bien podría hacer puntos para quedarse en el equipo.

En conferencia de prensa Ibáñez confirmó que se va a quedar hasta final de año: “Lo dije en la conferencia anterior previo al partido contra Uruguay, el presidente Agustín Lozano nos pidió que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí“, explicó.

Óscar Ibáñez (Foto: Selección Peruana).

Por esa razón, pensar en caras nuevas es algo vital para Óscar Ibáñez. Pues se podría ganar en aprecio del hincha, pero también de la directiva si consigue buenos resultados que le permitan ver un cambio. Por eso nominamos a 5jugadores que deberían estar en la próxima convocatoria y todos tienen menos de 23 años.

¿Los jugadores Sub 23 que podría convocar a la Selección Peruana Óscar Ibáñez?

El primero en la lista todos lo están pidiendo desde hace rato a la Selección Peruana, nos referimos a Felipe Chávez. Mediocampista ofensivo de 18 años que tiene todo para ser el futuro 10 del equipo patrio. Juega en el Bayern Múnich y es de los favoritos para rotar en el primer equipo. Así que asegurarlo en la ‘Bicolor’ sería algo que ayude mucho al futuro del plantel.

En la defensa es hora de un cambio y Fabio Gruber tiene el cartel para poder ser tomado en cuenta. Otro alemán que la viene rompiendo y que tiene ascendencia peruana. Tiene 23 años y es considerado titular y hasta capitán en el Nürnberg de la Bundesliga 2. Jugador de 1,88 metros que podría ser un recambio importante ahora que Carlos Zambrano ya está jugando sus últimos partidos.

Con 19 años, Matteo Pérez es el jugador a tomar en cuenta por el lateral izquierdo. Con rapidez, movilidad y buena técnica lo vuelven un referente más que bueno para sumarse al equipo patrio. Si bien viene jugando por Suecia, su cambio a la Selección Peruana solo está a un llamado del primer equipo para que se pueda cumplir.

En la volante está Alexander Robertson, tiene 22 años y podría ser el momento de tenerlo interesado en la Selección Peruana. Es complicado que pueda luchar un puesto en Australia, pero en Perú tranquilamente hasta titular sería. Domina todas las posiciones del mediocampo, con versatilidad, buen pie y gambeta, es un jugador importante.

Por último, Jefferson Cáceres de 23 años que viene jugando en la Segunda División de Escocia. Hábil delantero que puede jugar por todo el frente de ataque. Ya sea por la banda, como incluso aparecer como nueve de área. Una excelente propuesta para reforzar el ataque nacional que no viene siendo el mejor.

