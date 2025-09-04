Expectativa por Oliver Sonne: Burnley mandó sorpresivo mensaje a minutos del Perú vs. Uruguay

Oliver Sonne es uno de los jugadores más mediáticos de la Selección Peruana y en cada fecha de las Eliminatorias Sudamericanas su nombre gana trascendencia. Y en esta fecha 17 no ha sido la excepción a minutos del partido ante Uruguay.

Carismático, Oliver Sonne aparece recurrentemente en el material de la Selección Peruana en redes sociales, pero ahora el Burnley también ha expuesto su foto. Mostrando la imagen en sus redes sociales, su club le ha enviado un mensaje motivacional.

Burnley colocó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Oliver Sonne a minutos del Perú vs. Uruguay: “Our Peruvian Claret”, frase que se traduce como “Nuestro clarete peruano”.

Hay que recordar que el Burnley lleva el apodo de “Clarets”, que quiere decir: “Clarete”, en clara alusión al color de la camiseta que es de un rojo púrpura intenso y profundo.

Sonne entrenando con Perú. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuál será la alineación titular de Perú vs. Uruguay?

La alineación titular de Perú será con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López en la defensa; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Christofer González en la volante; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos en la delantera.

Lamentablemente para el futbolista Oliver Sonne, el técnico Óscar Ibáñez no lo está considerando como titular como lateral derecho. En vez de eso, en esa posición estará Luis Advíncula de Boca Juniors.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay hoy?

Perú juega hoy ante Uruguay desde las 6:30 PM en el estadio Centenario de Montevideo. El partido es oficial por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y definirá el futuro de la Selección Peruana.

¿Cuánto gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 10 mil dólares mensuales.

