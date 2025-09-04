En un giro inesperado y de último momento, la interna de la Selección Peruana ha sido sacudida por importantes decisiones que definirán el rumbo del equipo nacional en los próximos meses. Kevin Pacheco, en su reciente despacho, reveló una serie de novedades que tienen a Óscar Ibáñez como protagonista principal, confirmando su permanencia al frente de la Blanquirroja hasta finales de este año.

El futuro de Óscar Ibáñez confirmado en Perú

Según la información proporcionada, Óscar Ibáñez ha llegado a un acuerdo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para mantenerse en su cargo hasta el cierre del año. Esta decisión implica que será Ibáñez quien dirija los próximos encuentros amistosos programados para los meses de octubre y noviembre. La noticia surge justo antes del crucial enfrentamiento contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, lo que añade un matiz de estabilidad en un momento de alta tensión para el equipo.

Es importante destacar que la continuidad de Ibáñez es de carácter temporal. El destino a largo plazo de la Selección Peruana recaerá en manos del nuevo directorio de la FPF, que asumirá sus funciones el 20 de diciembre. Será esta nueva cúpula directiva la encargada de tomar la trascendental decisión de definir al director técnico que liderará el proceso rumbo al Mundial 2030. Esto sugiere que la designación de un estratega a largo plazo será una de las primeras y más importantes tareas del nuevo gobierno federativo. Más allá de la dirección técnica, otro aspecto fundamental que no debe pasar desapercibido es la supuesta estrategia de la Selección Peruana de probar “sangre nueva” en los próximos partidos amistosos, específicamente contra Chile y Rusia.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmebol evalúa un cambio en las Eliminatorias que podría dejar a Perú muy cerca del Mundial 2030

Óscar Ibáñez encabezará la renovación en Perú

La intención es clara: idear un plan de renovación para La Blanquirroja que esté a la altura de las exigencias del fútbol globalizado. Esta visión de futuro incluye una apertura hacia jugadores que, a pesar de no haber nacido en Perú, poseen una conexión directa con el país a través de sus padres. Es en este contexto donde los “euro causas”, como se les denomina coloquialmente a los futbolistas peruanos que militan en el viejo continente, tomarán un papel protagónico. La oportunidad para estos nuevos talentos se presentaría en los partidos posteriores a las Eliminatorias Sudamericanas, una vez que la Selección Nacional quede matemáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

Es en este escenario donde se espera que entren a tallar nombres novedosos, capaces de despertar una renovada ilusión en la siempre apasionada hinchada peruana Con Óscar Ibáñez al frente hasta final de la presente temporada. La Blanquirroja se prepara para un periodo de transición y experimentación, con la mirada puesta en construir un equipo competitivo y con proyección de cara al próximo ciclo mundialista. La expectativa es grande, y los aficionados esperan ver cómo esta nueva etapa se materializa en el terreno de juego.

Óscar Ibáñez trabajando en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Publicidad