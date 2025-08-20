La sorpresa que prepara Óscar Ibáñez para el final de las Eliminatorias Sudamericanas: llega en gran momento

El técnico Óscar Ibáñez anunciará este domingo 24 de agosto a los convocados de la Selección Peruana. Siendo la última lista de las Eliminatorias 2026, y también quizá la última en la que esté el entrenador, se espera que un relegado vuelva a ser llamado.

Publicidad

Publicidad

Y es que si bien la situación es crítica para Perú, pues no tiene margen para clasificar a las Eliminatorias 2026, el técnico Óscar Ibáñez igual confía en seguir y, por ello, convocará a jugadores jóvenes para darle un aire de novedad a la Selección Peruana.

Pues bien, de esta manera se pudo conocer que Joao Grimaldo sería convocado a la Selección Peruana de Óscar Ibáñez. Si bien el extremo era recurrente en los anteriores llamados de los técnicos como Juan Reynoso y Jorge Fossati, el estratega Óscar Ibáñez decidió borrarlo, pero ahora tendrá que llamarlo.

Y todo responde al buen momento que está pasando Joao Grimaldo con el Riga de Letonia. Dando 5 asistencias y teniendo 2 goles en 19 partidos en la presente temporada, el exjugador de Sporting Cristal tiene méritos suficientes para ser convocado.

Publicidad

Publicidad

Óscar Ibáñez dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo sale la última lista de convocados de la Selección Peruana?

La lista oficial de convocados de la Selección Peruana sale este domingo 24 de agosto. El técnico Óscar Ibáñez anunciará a los llamados para los duelos entre Uruguay y Paraguay tras el final del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima.

Así pues, Óscar Ibáñez estaría convocando a Joao Grimaldo para la Selección Peruana y junto con él otros elementos como César Inga, Erick Noriega, Kenji Cabrera, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún.

Publicidad

Publicidad

ver también Campeón nacional del fútbol peruano a un paso de descender por decisión de la Liga 1: “Está con las horas contadas”

¿Contra quién juega Perú en las dos últimas fechas de Eliminatorias 2026?

Perú juega contra Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima por las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026.

ver también ¿Cuándo sale la última lista oficial de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026?

¿En qué puesto está Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú está en el noveno puesto de la tabla de las Eliminatorias 2026. A falta de dos partidos, el cuadro del técnico Óscar Ibáñez está eliminado.

Encuesta¿Hace bien Ibáñez en convocar a Grimaldo? ¿Hace bien Ibáñez en convocar a Grimaldo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad