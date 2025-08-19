¿Cuándo sale la última lista oficial de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026?

La Selección Peruana tiene que asumir sus dos últimos partidos de las Eliminatorias 2026. Sabiendo que está virtualmente eliminado, pues no llega al séptimo puesto de la tabla de posiciones, los dirigidos por el técnico Óscar Ibáñez tendrán que chocar ante Uruguay de visita y Paraguay de local.

Publicidad

Publicidad

Entendiendo que el técnico Óscar Ibáñez convoca no más de 30 jugadores a la Selección Peruana, esta vez tampoco sería la excepción. Además, se conoció que esta lista también marcará el adiós de Paolo Guerrero.

Así pues, el periodista Gustavo Peralta reveló la fecha exacta en la que sale la lista oficial de Perú para las dos últimas fechas de Eliminatorias 2026: “De cara a la fecha doble por Eliminatorias, el entrenamiento en la Videna iniciará el lunes 25 hasta el sábado 30 y desde el domingo 31 se trabajará en Montevideo”.

El periodista Gustavo Peralta también reveló que la lista de convocados de Perú saldrá el domingo 24 de agosto, luego del clásico: “Los convocados que militan en el extranjero ya no vendrán a Lima, irán directo a Uruguay para evitar mayor desgaste en el viaje”.

Publicidad

Publicidad

Perú en su último partido ante Ecuador. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo sale la lista oficial de Perú por las Eliminatorias 2026?

La última lista oficial de la Selección Peruana sale este domingo 24 de agosto luego del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta.

Esta última lista de la Selección Peruana tendrá varias novedades pues se quiere jugar con futbolistas más jóvenes. Además, también será la última en la que esté el delantero Paolo Guerrero.

Publicidad

Publicidad

ver también Campeón nacional del fútbol peruano a un paso de descender por decisión de la Liga 1: “Está con las horas contadas”

¿En qué puesto está Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú está en el noveno puesto de la tabla de las Eliminatorias 2026. A falta de dos partidos, el cuadro del técnico Óscar Ibáñez está eliminado.

ver también Hinchas de Alianza Lima estallan tras fichaje de Pedro Aquino: “Espero que no…”

¿Contra quién juega Perú en las dos últimas fechas de Eliminatorias 2026?

Perú juega contra Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima por las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026.

Encuesta¿Perú ganará sus dos últimos partidos de Eliminatorias? ¿Perú ganará sus dos últimos partidos de Eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad