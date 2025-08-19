Campeón nacional del fútbol peruano a un paso de descender por decisión de la Liga 1: “Está con las horas contadas”

La incertidumbre que rodeaba al “Poderoso del Sur” finalmente ha llegado a su fin. Desde el comienzo del torneo, la situación de Deportivo Binacional había sido un foco de constante debate, debido a su inclusión en la Liga 1 bajo un amparo legal temporal que generaba especulaciones sobre su continuidad. El panorama se había vuelto cada vez más incierto con las conjeturas sobre una inminente decisión por parte de la Federación Peruana de Fútbol y sus áreas legales, que siempre buscan preservar la justicia deportiva.

Deportivo Binacional se va de la Liga 1

Esta información crucial fue adelantada por el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, quien ha seguido de cerca el caso desde sus inicios. Peralta había reportado con anterioridad que una resolución legal a nivel internacional sería el factor determinante para el futuro del club, anticipando la magnitud del desenlace que se avecinaba. Con la sentencia final emitida, la FPF y los demás clubes de la Liga 1 podrán ahora proceder con el desarrollo del torneo sin la sombra de la incertidumbre que planeaba sobre el caso de Deportivo Binacional.

Para el club de Juliaca, esta noticia representa un durísimo golpe, obligándolos a una reestructuración profunda de cara a la próxima temporada en la segunda división. El objetivo primordial será buscar la forma de regresar a la élite del fútbol nacional, una tarea que se vislumbra cuesta arriba. El destino de Binacional, quien fuera campeón del fútbol peruano en 2019, ahora es oficialmente el de un equipo descendido. El club se encuentra a la espera de cómo se aplicarán las consecuencias deportivas de este fallo, lo cual podría implicar sanciones adicionales o restricciones en su participación futura.

Quedaría deshabilitado de todo en Perú

La noticia ha sido comunicada a todos los clubes del campeonato local, quienes están debidamente informados sobre el descenso de Binacional. No solo no verán más en competencia al cuadro de Juliaca en la Liga 1, sino que, según lo asegurado por el propio conductor del programa “Hablemos de MAX”, el club también será desterrado de todo tipo de competencia. Esta afirmación añade un matiz aún más sombrío al futuro de Binacional.

Deportivo Binacional fue campeón en la temporada 2019. (Foto: X).

El reportero del canal del fútbol peruano, en su informe reciente, ha sido enfático: se viene “pesada la información” con respecto a Deportivo Binacional, que tiene “las horas contadas” en el ámbito del fútbol profesional. Este fallo marca un antes y un después para la institución, que deberá afrontar una ardua batalla para intentar recuperar su prestigio y su lugar en el panorama futbolístico nacional.