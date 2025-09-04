Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Las posibles alineaciones de Uruguay vs. Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Perú busca llegar a la última fecha de Eliminatorias con chances de repechaje, mientras que Uruguay quiere meterse en el Mundial 2026. Los 11 de cada selección.

Por Hugo Avalos

Luis Advíncula y Federico Valverde, figuras de Perú y Uruguay.
© Getty ImagesLuis Advíncula y Federico Valverde, figuras de Perú y Uruguay.

Las selecciones de Uruguay y Perú disputan este jueves 4 de setiembre uno de los partidos correspondientes a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste quiere asegurar su lugar en la Copa del Mundo, mientras que La Bicolor busca un milagro para llegar a la última fecha con chances de llegar al repechaje.

La Selección Uruguaya necesita tan sólo un punto para meterse en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, también puede clasificar si se dan otros resultados (que no ganen Colombia y/o Bolivia).

Por su parte, la Selección Peruana afronta las últimas fechas de las Eliminatorias con la obligación de ganar y también con cierto recambio efectuado por Óscar Ibáñez. No obstante, apela a la victoria y a que se den ciertos resultados (que pierdan Colombia y Bolivia) para tener una mínima chance de llegar al repechaje intercontinental.

Publicidad

Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por la fecha 17

URUGUAY: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Kenji Cabrera; y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

¿Cuánto cuesta el plantel de Perú a diferencia de los €433.7 millones que vale Uruguay?

ver también

¿Cuánto cuesta el plantel de Perú a diferencia de los €433.7 millones que vale Uruguay?

Con respecto a sus últimos partidos, Uruguay hace seis cambios con respecto al equipo que le ganó 2-0 a Venezuela: Rochet por Santiago Mele, Varela por Nahitan Nández, Cáceres por Ronald Araújo, Piquerez por José María Giménez, Valverde por Manuel Ugarte y Rodríguez por Maxi Araújo.

Publicidad

Por su parte, Perú también hace seis modificaciones con respecto al once que empató ante Ecuador en Lima. Abram reemplaza a Carlos Zambrano, Noriega a Renato Tapia, Yotún a André Carrillo, Cabrera por Andy Polo, ‘Canchita’ Gonzáles por Edison Flores y Ramos por Paolo Guerrero.

Horario y dónde ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido entre Uruguay y Perú se juega este jueves 4 de setiembre desde las 8:30 p.m., hora local (6:30 p.m. hora Perú) en el estadio Centenario de Montevideo. El partido se puede ver en vivo en los siguientes canales de TV y plataformas online:

En PERÚ se puede ver en: Disney+ Premium Chile, América Televisión, América TV GO, Movistar Deportes Perú, Movistar Play y Andina de Televisión.

Publicidad

En URUGUAY se disfruta por: AUF TV, DIRECTV Sports Uruguay, Canal 5 Uruguay, Cardinal TV, Antel TV, NS Eventos 1, TCC, Montecable HD 1 y Flow TV.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Cuál será el novedoso rol de Felipe Chávez en la Selección Peruana de Ibáñez?
Selección Peruana

¿Cuál será el novedoso rol de Felipe Chávez en la Selección Peruana de Ibáñez?

FPF acordó con Óscar Ibáñez y definió su futuro en la Selección Peruana previo a jugar con Uruguay
Selección Peruana

FPF acordó con Óscar Ibáñez y definió su futuro en la Selección Peruana previo a jugar con Uruguay

¡Atención Ibáñez! El jugador de Perú que más podría costarle el duelo frente a Uruguay
Eliminatorias Conmebol

¡Atención Ibáñez! El jugador de Perú que más podría costarle el duelo frente a Uruguay

Uruguay vs. Perú EN VIVO y GRATIS por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: minuto a minuto
Eliminatorias Conmebol

Uruguay vs. Perú EN VIVO y GRATIS por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo