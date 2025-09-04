Las selecciones de Uruguay y Perú disputan este jueves 4 de setiembre uno de los partidos correspondientes a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste quiere asegurar su lugar en la Copa del Mundo, mientras que La Bicolor busca un milagro para llegar a la última fecha con chances de llegar al repechaje.

La Selección Uruguaya necesita tan sólo un punto para meterse en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, también puede clasificar si se dan otros resultados (que no ganen Colombia y/o Bolivia).

Por su parte, la Selección Peruana afronta las últimas fechas de las Eliminatorias con la obligación de ganar y también con cierto recambio efectuado por Óscar Ibáñez. No obstante, apela a la victoria y a que se den ciertos resultados (que pierdan Colombia y Bolivia) para tener una mínima chance de llegar al repechaje intercontinental.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por la fecha 17

URUGUAY: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Kenji Cabrera; y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

ver también ¿Cuánto cuesta el plantel de Perú a diferencia de los €433.7 millones que vale Uruguay?

Con respecto a sus últimos partidos, Uruguay hace seis cambios con respecto al equipo que le ganó 2-0 a Venezuela: Rochet por Santiago Mele, Varela por Nahitan Nández, Cáceres por Ronald Araújo, Piquerez por José María Giménez, Valverde por Manuel Ugarte y Rodríguez por Maxi Araújo.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Perú también hace seis modificaciones con respecto al once que empató ante Ecuador en Lima. Abram reemplaza a Carlos Zambrano, Noriega a Renato Tapia, Yotún a André Carrillo, Cabrera por Andy Polo, ‘Canchita’ Gonzáles por Edison Flores y Ramos por Paolo Guerrero.

Horario y dónde ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido entre Uruguay y Perú se juega este jueves 4 de setiembre desde las 8:30 p.m., hora local (6:30 p.m. hora Perú) en el estadio Centenario de Montevideo. El partido se puede ver en vivo en los siguientes canales de TV y plataformas online:

En PERÚ se puede ver en: Disney+ Premium Chile, América Televisión, América TV GO, Movistar Deportes Perú, Movistar Play y Andina de Televisión.

Publicidad

Publicidad

En URUGUAY se disfruta por: AUF TV, DIRECTV Sports Uruguay, Canal 5 Uruguay, Cardinal TV, Antel TV, NS Eventos 1, TCC, Montecable HD 1 y Flow TV.