¿Cuánto cuesta el plantel de Perú a diferencia de los €433.7 millones que vale Uruguay?

Uno de los principales factores por los cuales la Selección Peruana no tiene claras chances de acceder al Mundial 2026 es la falta de regularidad individual y colectiva del equipo. La cantidad y calidad de jugadores en ligas realmente competitivas alrededor del mundo también prevalece en las Eliminatorias Sudamericanas, a tal punto de que las cotizaciones de los planteles reflejan en cierta manera el nivel de quienes integran cada uno de ellos.

Teniendo como referencia el próximo Uruguay vs. Perú que se disputará en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, vamos a realizar un análisis de cuál es el precio de los equipos y quiénes son los jugadores más representativos, económicamente hablando, para determinar en qué lugar estamos parados y si es que una situación como tal también tiene que ver con nuestro lugar en la tabla.

Uruguay se ubica en la cuarta posición con 24 puntos y Perú está en el noveno lugar con tan solo 12 unidades; es decir, uno está a nada de la clasificación al Mundial 2026 y el otro a punto de decir adiós. En cuanto al factor de cotizaciones, los charrúas tiene un precio total en su plantilla de 433.7 millones de euros y los incaicos llegan a los 26.3 millones, siendo esta una tremenda diferencia de dinero.

Fuente: Transfermarkt

Fuente: Transfermarkt

Los jugadores con mejor cotización de Uruguay y Perú

Así como la Selección Uruguaya supera largamente a la Selección Peruana en cuanto al precio monetario de la plantilla, también sacan una enorme diferencia si es que nos enfocamos en el aspecto individual y señalando a cada una de las figuras más importantes de los equipos. Federico Valverde lleva la delantera con un valor internacional de 130 millones de euros, una verdadera locura.

Fuente: Transfermarkt

En el caso de la Bicolor, el jugador más caro en estos momentos es Oliver Sonne con una cotización de 2.7 millones de euros. Si bien los dos juegan en Europa y en ligas muy competitivas, el uruguayo es estrella desde hace varias temporadas en el Real Madrid y el peruano recién viene dando sus primeros pasos en la Premier League de Inglaterra vistiendo la camiseta del modesto Burnley FC.

Fuente: Transfermarkt

Fecha, hora y dónde ver el partido Uruguay vs. Perú

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Uruguay y Perú se verán las caras el día de mañana 4 de setiembre a las 18:30 hora local en el Estadio Centenario de Montevideo. En esta ocasión, la transmisión oficial estará a cargo de ‘Movistar Deportes‘, ‘ATV‘ y ‘América TV‘. Además, tendrás los detalles gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

