Partidos de hoy jueves 4 de setiembre: horarios, canales de TV y cómo ver EN VIVO Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Hoy, el continente entero se paraliza. En la penúltima fecha del camino al Mundial 2026, una jornada decisiva definirá gran parte del futuro. Con Argentina ya clasificada, la lucha por los boletos directos y el ansiado puesto de repechaje se intensifica en cada estadio. Desde Montevideo hasta Barranquilla, y de Asunción a Buenos Aires, cada gol, cada pase y cada punto se convierten en un tesoro. Prepárate para vivir una noche de fútbol de infarto, donde la pasión de las selecciones se jugará sus últimas cartas.

Uruguay vs. Perú:

Perú se juega su última oportunidad para pelear por el repechaje. Uruguay, en casa, necesita un triunfo para asegurar su clasificación directa.

Hora de inicio: 6:30 p.m. (hora de Perú) | 8:30 p.m. (hora de Uruguay)

Canales y plataformas (por país):

Perú: América TV, ATV, Movistar Deportes.

Uruguay: AUF TV, Canal 5.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Transmisión online: América TV GO, Movistar TV App (Perú), AUF TV, Antel TV (Uruguay).

Argentina vs. Venezuela:

Argentina, ya clasificada, podría rotar el equipo. Venezuela tiene una oportunidad clave para sumar puntos que la acerquen al repechaje.

Hora de inicio: 6:30 p.m. (hora de Perú) | 8:30 p.m. (hora de Argentina) | 7:30 p.m. (hora de Venezuela)

Canales y plataformas (por país):

Argentina: TyC Sports, Telefé.

Venezuela: Venevisión.

Perú: GOLPERÚ.

Estados Unidos: Universo, Telemundo, TyC Sports Internacional, Fubo Sports.

Transmisión online: TyC Sports Play, Flow, DGO (Argentina), Venevisión.com (Venezuela), ViX Premium (Estados Unidos).

Brasil vs. Chile:

Brasil, con una campaña irregular, busca cerrar de la mejor manera. Chile, con pocas chances, necesita un milagro y un triunfo para soñar con el repechaje.

Hora de inicio: 7:30 p.m. (hora de Perú/Colombia) | 8:30 p.m. (hora de Chile) | 9:30 p.m. (hora de Brasilia)

Canales y plataformas (por país):

Brasil: SporTV, Globo.

Chile: Mega, Mega 2.

Perú: Latina TV.

Estados Unidos: Universo, Telemundo.

Transmisión online: Globoplay (Brasil), Mega GO (Chile), Latina TV App (Perú).

Paraguay vs. Ecuador:

Un encuentro decisivo por un cupo al Mundial. Ecuador podría clasificar de forma directa con un triunfo, mientras que Paraguay busca una victoria para mantenerse en la pelea.

Hora de inicio: 6:30 p.m. (hora de Perú/Ecuador) | 8:30 p.m. (hora de Paraguay)

Canales y plataformas (por país):

Paraguay: GEN.

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping (Plan Premium). En señal abierta, Teleamazonas lo transmite en diferido.

Perú: Movistar Eventos 2.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Transmisión online: El Canal del Fútbol App, Zapping (Ecuador).

Colombia vs. Bolivia:

Colombia está a un paso de sellar su clasificación. Se enfrentará a una Bolivia ya eliminada, pero que buscará dar la sorpresa.

Hora: 6:30 p.m. (hora de Perú)

Canales de TV: Movistar Eventos 1 (en Perú)

Transmisión online: Movistar Play.