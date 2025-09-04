Cada vez queda menos para ver nuevamente en acción de la Selección Peruana. El rival de hoy es Uruguay en condición de visita y nadie dice que será fácil, pero el triunfo es el único resultado que tienen en mente los jugadores para seguir soñando con el objetivo. Dicho esto, a continuación evaluaremos dos terribles estadísticas que están condenando al equipo de todos a quedar fuera de la pelea.

Claramente, en la interna de la Selección Peruana y en las propias palabras de Óscar Ibáñez existe la confianza total de llegar al puesto de repechaje para pelear por la clasificación al Mundial 2026. Lo concreto a estas alturas de la competencia es que no hemos podido ganar ningún partido de visita hasta el momento y tampoco hemos sido capaces de anotar un solo gol jugando en esta condición.

Basándonos en estos factores totalmente negativos para las aspiraciones de la Selección Peruana, las planificaciones del comando técnico estarían a punto de quebrarse ante la incesante falta de gol del equipo. Muchos incluso dirán que extrañamos a Paolo Guerrero, aquel ‘Depredador’ en su mejor época cuando era capaz de ponerse el equipo al hombro y demostrar una cuota goleadora más que importante, así como cuando sucedió rumbo a Rusia 2018 al marcar 5 tantos.

¿Cuántos goles tiene Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

Teniendo en cuenta que hasta el momento se han disputado 16 jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana tiene un total de tan solo 6 goles anotados en este proceso que culmina en los próximos días. Los tantos fueron anotados por Yoshimar Yotún, Alexander Callens, Miguel Araujo, Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores.

Con estos números, realmente es muy poco probable que una selección pueda clasificar a una copa del mundo. Hoy frente a Uruguay en la ciudad de Montevideo podría existir cierto aire de esperanza y fe en que se pueda conseguir un resultado positivo, pero teniendo en cuenta que tampoco hemos convertido goles en condición de visita es que la situación se agrava más en cuanto al sentimiento de la hinchada incondicional.

¿Por qué no juega Paolo Guerrero en el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias Sudamericanas?

Paolo Guerrero no disputará el duelo entre Uruguay vs. Perú en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tras no ser convocado por un desgarro sufrido hace unas semanas con Alianza Lima. El goleador histórico de la Blanquirroja no quiso apurar su recuperación y prefirió mantenerse al margen de los planes en Videna para ponerse bien físicamente, así que de todas maneras se hará extrañar el día de hoy en el Estadio Centenario de Montevideo.

