Qué pasa si Perú gana, empata o pierde ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 entran en su recta final y las selecciones participantes se juegan todo por el todo en estas últimas jornadas.

Por su parte, Perú buscará mantenerse con vida hoy, jueves 4 de septiembre, cuando visite a Uruguay en el histórico estadio Centenario, en un duelo clave por la penúltima fecha del proceso clasificatorio.

El camino de la ‘bicolor’ hacia la próxima Copa de Mundo se ha vuelto cuesta arriba, ya que necesita una combinación casi perfecta para soñar con el repechaje, actualmente en manos de Venezuela con 18 puntos.

Cabe resaltar que, el combinado nacional se encuentra a seis unidades de distancia, justo los puntos que quedan en juego en esta última fecha doble de Eliminatorias.

¿Qué pasa si Perú le gana a Uruguay hoy?

Si Perú consigue una victoria frente a Uruguay en Montevideo, seguirá con chances de ir al repechaje para el Mundial 2026. Eso sí, siempre y cuando Venezuela y Bolivia no ganen ante Argentina y Colombia, respectivamente.

En caso el resultado sea positivo para la ‘bicolor’, llegará a sumar un total de 15 puntos. Sin embargo, no depende de sí mismo, lo que complica aún más su situación.

¿Qué pasa si Perú empata con Uruguay hoy?

Lamentablemente, a Perú ya no le sirve empatar ante Uruguay. El sumar un solo punto lo dejaría bastante lejos de la zona de repechaje. Sin duda alguna, este resultado beneficiaría a equipos como Venezuela y Bolivia, que de igual forma deberán buscar sumar de a tres ante sus respectivos rivales.

¿Qué pasa si Perú pierde ante Uruguay hoy?

Al igual que un empate, una derrota frente a Uruguay dejaría sin ningún tipo de posibilidades a Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con un resultado como este previo al duelo ante Paraguay, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez quedaría eliminado, al igual que su similar de Chile.

Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

