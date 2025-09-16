Es tendencia:
Mientras que Perú no define a su nuevo entrenador: Venezuela avanza y va por un técnico mundialista

Perú y Venezuela se quedaron sin entrenador tras las Eliminatorias, pero los 'Llaneros' toman ventaja y van por un DT fuera de serie.

Por Aldo Cadillo

Perú vs. Venezuela en Eliminatorias.
Perú vs. Venezuela en Eliminatorias.

Perú y Venezuela se quedaron fuera del Mundial 2026 al no cumplir el objetivo en las Eliminatorias. Así pues, ambos países decidieron terminar el vínculo con sus respectivos entrenadores y ahora los dos se encuentran en la búsqueda de sus nuevos técnicos.

Pero mientras Perú decide quién será el entrenador interino para las fechas FIFA de octubre y noviembre, Venezuela avanza y ya empezó negociaciones con un técnico que tiene una trayectoria mundial.

De esta forma, se conoció que Venezuela va por Tite como su nuevo entrenador. El periodista Samuel Vargas compartió la información del colega Bruno Cassucci de Globo Esporte: “Desde Brasil informan que la Federación Venezolana de Fútbol habría iniciado negociaciones con Tite para que se transforme en el próximo Seleccionador Nacional de Venezuela”.

De igual modo, el periodista Bruno Cassucci también reveló cuál es el futuro de Tite: “Tras un año desempleado tras dejar el Flamengo, Tite aún evalúa su futuro profesional. Se someterá a una cirugía de rodilla en los próximos días y solo entonces decidirá sus próximos pasos”.

Imagen
Venezuela inició negociaciones con Tite. (Foto: Getty Images)

¿Quién será el próximo técnico de Perú?

Ahora, sabiendo que Venezuela tiene la ambición de ir por Tite, también se conoció que Perú recién anunciará a su entrenador en diciembre del 2025 o enero del 2026. Esto quiere decir que para los amistosos de octubre y noviembre habrá un interino.

Con esta información, también se pudo conocer que el plan de la Federación Peruana de Fútbol es que la dupla Carlos Silvestri-Manuel Barreto tomen las riendas de la Selección Peruana de forma interina.

¿Cuántos puntos hizo Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú hizo 12 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Con 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, es una de las peores campañas de la Selección Peruana de cara a la clasificación de la Copa del Mundo.

¿Cuántos puntos hizo Venezuela en las Eliminatorias 2026?

Venezuela hizo 18 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Consiguiendo 4 victorias, 6 empates y 8 derrotas, la ‘Vinotinto’ se quedó a tres puntos de adueñarse del séptimo puesto, ubicación que da un ticket al repechaje de la Copa del Mundo.

