Selección Peruana sorprenderá a todos con su primer nuevo convocado que viene directamente desde Europa

La Selección Peruana se encuentra en una fase crucial de renovación y planificación a largo plazo, con la mira puesta en las Eliminatorias para el Mundial de 2030. En este contexto de reestructuración, la Federación Peruana de Fútbol ha confirmado dos encuentros amistosos de gran envergadura en Europa para la próxima fecha FIFA de noviembre, que prometen ser vitales para el nuevo cuerpo técnico. El primero será el 12 de noviembre contra Rusia en San Petersburgo, seguido por un enfrentamiento con Chile el 18 de noviembre en Sochi.

Selección Peruana se renovará con crack

Estos partidos no solo servirán para evaluar a los jugadores existentes, sino también para sentar las bases de un proyecto futbolístico ambicioso y con visión de futuro. En la búsqueda de nuevos talentos que puedan inyectar frescura y calidad al equipo, una noticia ha captado la atención y generado gran expectativa: la posible convocatoria de Alexander Robertson. Este joven mediocampista, que milita en el Cardiff City de Gales, es hijo de madre peruana y ha estado bajo el radar de la FPF durante un tiempo.

El periodista Paul Pérez, en su popular programa de YouTube “Cancherazos”, fue el encargado de difundir esta información, destacando que Robertson sería una incorporación de gran valor debido a su formación en el fútbol europeo y su potencial para fortalecer una zona clave como el mediocampo. Su estilo de juego, visión y capacidad de adaptación lo convierten en un candidato ideal para el esquema que se busca implementar. La principal barrera para su anterior convocatoria había sido una lesión compleja que lo mantuvo alejado de las canchas. Sin embargo, Manuel Barreto, Director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ha estado monitoreando de cerca su proceso de recuperación, recibiendo informes positivos sobre su evolución.

Alexander Robertson jugaría en la Selección Peruana. (Foto: X).

Alexander Robertson jugaría por Perú

La decisión de programar los amistosos en Europa es un factor determinante para la posible inclusión de Robertson, ya que simplifica enormemente la logística de su viaje y facilita su integración al grupo. Esta cercanía geográfica podría concretar su llamado y permitirle un acercamiento formal con el resto del plantel y el comando técnico. La oportunidad de entrenar y compartir con sus posibles futuros compañeros en un entorno familiar como el europeo sería invaluable para su adaptación. La posible llegada de Alexander Robertson no es solo un jale estratégico para la selección, sino que también reafirma el firme compromiso de la FPF de identificar y convocar a jugadores con raíces peruanas que se están desarrollando en ligas extranjeras.

Esta política de búsqueda global de talentos es fundamental para rejuvenecer la plantilla y asegurar que la Selección Peruana cuente con los mejores futbolistas disponibles, sin importar dónde se encuentren. Su incorporación se percibe como un paso crucial para iniciar el recambio generacional y construir un equipo competitivo que pueda afrontar los desafíos del futuro. De concretarse su llamado, Alexander Robertson se convertiría en una de las nuevas caras más prometedoras en el proyecto de la Blanquirroja, evidenciando la ambición del equipo por edificar un camino sólido y exitoso hacia el próximo Mundial, con el objetivo de regresar a la máxima cita del fútbol internacional.