La Selección Chilena ya está fuera de la posibilidad de jugar el Mundial 2026, pero debe terminar con su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Para los últimos dos partidos, ante Brasil y Uruguay, Nicolás Córdova será el entrenador en reemplazo de Ricardo Gareca. Y sus primeras declaraciones ya muestran poder de decisión y hasta críticas para con el ‘Tigre’.

Gareca no pudo acomodarse nunca en el banco de suplentes de Chile. Se sostuvo en el cargo hasta que la selección quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026, en medio de varios cuestionamientos. De sus 16 partidos al frente de La Roja, perdió 9 y apenas ganó 4, por lo que su ciclo no estuvo a la altura de las expectativas.

Ante esto, y sin una decisión firme para definir al reemplazo de Gareca, la Federación Chilena de Fútbol decidió contar con Nicolás Córdova, entrenador de la Sub 20 roja, para terminar con las Eliminatorias. En su primera convocatoria, ya sorprendió con algunos llamados, pero sobre todo con ausencias.

“Siendo honesto, ninguno de la generación dorada va a estar en 2030. Y sería irresponsable poner a jugadores que no van a estar, porque nuestro futuro es ahora. Se les agradece, pero hay que mirar para adelante”, supo decir en conferencia de prensa para explicar el porqué de ciertos ausentes. Evidentemente, tomará decisiones fuertes para el futuro de la Selección Chilena.

Nicolás Córdova cuestionó a Ricardo Gareca y tomó decisiones fuertes

La Selección Chilena, al no atravesar su mejor momento, debe volver a encontrarse con su mejor forma y es un camino que llevará tiempo. Córdova lo sabe y lo manifestó de forma contundente.

“Tenemos pocos jugadores de nivel mundial. El panorama que tenemos hoy es desolador. Hay que hacer un giro de timón en serio“, tiró. Este mensaje también se puede interpretar como una indirecta para quienes manejan las selecciones nacionales chilenas, donde trabaja constantemente.

Pero lo más crítico llegó a la hora de explicar qué rumbo quiere para la Selección Chilena. Esto lo relacionó con el anterior ciclo de Gareca y su comentario fue lapidario. “Hay que ser honestos, estamos últimos. ¿Podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo? La respuesta es sencilla: no“, tiró.

Y agregó, en indirecta para los jugadores: “A la Selección se viene a entrenar y preparar los partidos. No es que vienen un ratito, se van a la casa y no concentran”.

Los próximos partidos de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas

Chile cierra su participación en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos partidos. El primero, correspondiente a la fecha 17, se jugará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná ante Brasil desde las 9:30 p.m. hora local (7:30 p.m. hora Perú). En tanto, el segundo irá el martes 9 a la misma hora en el Estadio Nacional ante Uruguay.