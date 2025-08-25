¿Perú o Chile? Ricardo Gareca tomó postura y lanzó frase inesperada: “Eso no significa…”

Ricardo Gareca fue el nuevo invitado en el regreso del programa de YouTube ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En esta entrevista, el ‘Tigre’ habló de su recorrido por el fútbol sudamericano y de lo que significaron para él los procesos que vivió con las Selecciones de Perú y Chile, dos equipos con los que creó un vínculo especial.

Durante la conversación, el argentino fue puesto en aprietos cuando le pidieron que elija entre ambos países. Lejos de esquivar la pregunta, dio una respuesta sincera que sorprendió a todos.

Ricardo Gareca eligió entre Perú y Chile

Ricardo Gareca dejó en claro cuál de las dos selecciones guarda un lugar más especial en su corazón, aunque también señaló que su decisión no desmerece el aprecio y compromiso que siente por una de ellas.

“Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile“, respondió de manera contundente.

Ricardo Gareca dirigiendo a la Selección Peruana durante un partido de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El DT de 67 años dejó entrever el cariño especial que aún siente por la ‘bicolor’, con la que vivió momentos históricos como la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el repechaje rumbo a Qatar 2022 y la final de la Copa América 2019; en contraste, su reciente etapa al mando de la ‘roja’ no tuvo los resultados esperados, ya que no logró consolidar un equipo competitivo en las Eliminatorias, lo que finalmente lo dejó fuera del cargo.

La verdad sobre su salida

Por otro lado, Gareca aprovechó en dar a conocer los verdaderos detalles detrás de su inesperada salida de la Selección Peruana luego de haber estado varios años en el cargo de entrenador.

“No se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía la intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba de todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF. Entonces yo no creía lo que la prensa decía”, expresó en un inicio.

Además, agregó lo siguiente: “Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones”.

