Perú busca DT interino: tras la salida de Óscar Ibáñez ya suenan dos nombres para los amistosos

Un nuevo dolor de cabeza sacude a la Federación Peruana de Fútbol. Si bien se conoce que el técnico Óscar Ibáñez no seguirá en el cargo, ahora empezó el desafío de encontrar a su reemplazo. En ese sentido, se confirmó que el nuevo entrenador recién asumirá en enero del 2026, por lo que debe haber un interino para los amistosos que dispute Perú en octubre y noviembre.

De este tema habló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX. El hombre de prensa reveló que ya se sabe qué sucederá con la Selección Peruana: “Lo que viene es la elección del nuevo técnico. Se hará un análisis exhaustivo y puede que se elija en un mes, dos meses o en diciembre, pero el nuevo técnico iniciará funciones en enero”.

Siguiendo con su información, el periodista Gustavo Peralta soltó dos nombre que podrían asumir como interinos en la Selección Peruana: “Entiendo que los amistosos de octubre y noviembre no es algo que quite el sueño sobre quién vaya a dirigir a la Selección Peruana. Puede ser Manuel Barreto o Carlos Silvestri”.

Y es que todo apunta a que en la Federación Peruana de Fútbol quieren que Néstor Gorosito sea el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Por ello esperarían que termine su contrato con Alianza Lima en diciembre del 2025, para anunciarlo en enero del 2026.

¿Cuándo se anunciará al nuevo técnico de Perú?

Todo hace indicar que el nuevo entrenador de Perú recién será anunciado en enero del 2026. Al parecer, desde la Federación Peruana de Fútbol esperan que Néstor Gorosito sea el nuevo técnico, pero aguardan que termine contrato con Alianza Lima.

Mientras tanto, Perú tiene que asumir encuentros amistosos por la Fecha FIFA y la duda está sobre si Manuel Barreto o Carlos Silvestri asumen como técnicos interinos para los partidos de noviembre ante Rusia y Chile.

¿Quién será el nuevo entrenador de Perú?

Según la información que brindó Reimond Manco, el técnico Néstor Gorosito asumirá como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Así pues, el estratega argentina asumiría el rol recién en enero del 2026, fecha en la que queda libre de Alianza Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Luego de quedar eliminado del Mundial 2026, ahora la Selección Peruana volverá al ruedo con partidos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre. Así pues, Perú enfrentará a Rusia el 12 de noviembre y a Chile el 18 de noviembre.

