Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Atento Alianza Lima: Conmebol le saca a Bolivia la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará en Asunción

Alianza Lima debe estar alerta en este momento. Porque se cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. Dejaron atrás a Bolivia.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Drástico cambio de sede para esta final de la Copa Sudamericana.
© GettyDrástico cambio de sede para esta final de la Copa Sudamericana.

Asunción del Paraguay ha sido confirmada como la sede para la final de la Copa Sudamericana 2025, un anuncio oficial realizado por la CONMEBOL. Esta designación marca la segunda vez consecutiva que la capital paraguaya albergará el evento decisivo, ya que también fue la sede de la final en 2024. El partido está programado para el sábado 22 de noviembre, prometiendo un espectáculo futbolístico de alta envergadura en un escenario ya conocido y probado.

AMPLIACIÓN EN BREVE…

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Bolivia será denunciada por Brasil ante Conmebol tras el duelo por Eliminatorias 2026
Eliminatorias Conmebol

Bolivia será denunciada por Brasil ante Conmebol tras el duelo por Eliminatorias 2026

El inesperado video de los jugadores de Independiente tras el fallo de Conmebol a favor de la U. de Chile
Copa Sudamericana

El inesperado video de los jugadores de Independiente tras el fallo de Conmebol a favor de la U. de Chile

CONMEBOL lanzó noticia urgente sobre el Alianza Lima vs. Universidad de Chile
Copa Sudamericana

CONMEBOL lanzó noticia urgente sobre el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Alexander Callens volvió a AEK Atenas y definió su futuro en el fútbol: "Hay una..."
Peruanos en el exterior

Alexander Callens volvió a AEK Atenas y definió su futuro en el fútbol: "Hay una..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo