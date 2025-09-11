Asunción del Paraguay ha sido confirmada como la sede para la final de la Copa Sudamericana 2025, un anuncio oficial realizado por la CONMEBOL. Esta designación marca la segunda vez consecutiva que la capital paraguaya albergará el evento decisivo, ya que también fue la sede de la final en 2024. El partido está programado para el sábado 22 de noviembre, prometiendo un espectáculo futbolístico de alta envergadura en un escenario ya conocido y probado.

AMPLIACIÓN EN BREVE…