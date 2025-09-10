Oliver Sonne recibió un destrato terrible por parte de Óscar Ibáñez mientras se jugaba el Perú vs. Paraguay

La reciente situación de Oliver Sonne, el prometedor lateral del Burnley, ha desatado una verdadera tormenta de controversia en el seno de la Selección Peruana, especialmente después del encuentro amistoso contra Paraguay. Lo que para muchos se ha convertido en un claro “destrato” hacia el joven futbolista, ha encendido un acalorado debate que resuena tanto entre la ferviente afición como en los diversos medios de prensa deportiva del país.

Oliver Sonne recibió destrato en la Selección Peruana

Según las revelaciones de Jampool Cuadros de América TV, la planificación inicial del comando técnico, encabezado por Óscar Ibáñez, no contemplaba la entrada de Sonne al campo de juego. Los cambios previstos se limitaban estrictamente a la incorporación de Erick Noriega. Sin embargo, la persistente y enérgica ovación del público presente en el estadio, que aclamaba sin cesar la entrada de Sonne, ejerció una presión ineludible sobre Ibáñez, quien finalmente se vio obligado a incluirlo en el partido.

Este giro de los acontecimientos ha generado una profunda reflexión sobre la autonomía de las decisiones técnicas y la influencia, cada vez más palpable, de la voz popular. Este incidente ha sido interpretado, por una parte, considerable de la opinión pública como un flagrante menosprecio hacia un futbolista que milita en una de las ligas más prestigiosas del mundo, la Premier League. La escasa participación de Sonne en encuentros anteriores, sumado a su aparente rol secundario y casi testimonial en el equipo, a pesar del clamor popular que lo ha acompañado desde su llegada, ha provocado una catarata de fuertes críticas dirigidas directamente hacia la dirección técnica.

Oliver Sonne en la Selección Peruana. (Foto: X).

Oliver Sonne despierta ilusión en la hinchada peruana

La afición se pregunta por qué un jugador con su proyección y experiencia en el fútbol europeo no recibe las oportunidades que, a su juicio, merece. La revelación de Cuadros, transmitida en vivo a millones de televidentes, sugiere una preocupante dinámica: las decisiones sobre la participación de Oliver Sonne podrían no basarse únicamente en criterios deportivos y técnicos. La percepción de que la presión de los aficionados influye en la alineación ha calado hondo.

Esta idea, de que un futbolista talentoso y con un futuro prometedor no es valorado debidamente por el cuerpo técnico, ha desatado una ola de indignación y frustración sin precedentes entre los incondicionales seguidores de la selección peruana, quienes exigen una mayor coherencia y transparencia en la gestión de los talentos nacionales. La saga de Oliver Sonne se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la cúpula directiva del fútbol peruano y la apasionada base de hinchas.

