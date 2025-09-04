¿Por qué no juega Piero Cari en el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Peruana se enfrenta hoy a Uruguay en un partido crucial en el Estadio Centenario de Montevideo, bajo la dirección del técnico interino Óscar Ibáñez. A pesar de las casi nulas esperanzas de clasificación al Mundial 2026, la ‘Blanquirroja’, actualmente penúltima en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, busca una victoria que, aunque difícil, le permitiría mantener viva la mínima posibilidad de acceder a un repechaje intercontinental. La presión es palpable, ya que cada punto es vital en este tramo final de la competición.

¿Por qué no juega Piero Cari en el Uruguay vs. Perú?

Una de las novedades en la convocatoria peruana es la inclusión de Piero Cari, joven mediocampista de Alianza Lima, quien ha impresionado al cuerpo técnico en los entrenamientos. Sin embargo, Cari, de tan solo 18 años y recientemente recuperado de una lesión muscular, no formará parte del once inicial. El comando técnico ha decidido que el joven talento aún no está en óptimas condiciones para afrontar la intensidad de un partido de tan alta exigencia como el que se disputará en Montevideo.

Óscar Ibáñez, quien asumió la dirección técnica en febrero de 2025 tras la salida del anterior estratega, ha optado por una alineación que busca un equilibrio entre la experiencia de jugadores consolidados y la frescura de algunas nuevas caras. Priorizando la solidez defensiva y la contundencia en el ataque para intentar sorprender a la experimentada escuadra charrúa.

Piero Cari espera en la Selección Peruana

La presencia de Cari en la lista final de convocados es un claro indicio del interés del cuerpo técnico en impulsar el recambio generacional dentro de la selección. Su potencial debut con la selección absoluta, seguramente será en el próximo partido contra Paraguay. Porque no está en lista final contra Uruguay según recientes reportes, aún así genera gran expectación e ilusión entre los aficionados y la prensa deportiva, quienes ven en él una promesa para el futuro del fútbol peruano.

Por su parte, la selección uruguaya, dirigida por el experimentado Marcelo Bielsa, llega a este encuentro con el objetivo de asegurar su pase directo al Mundial de 2026. A pesar de enfrentar importantes bajas por acumulación de tarjetas, como las de Ronald Araújo y Nahitan Nández, el conjunto ‘charrúa’ sigue siendo un equipo formidable y es considerado el claro favorito en casa. Con jugadores de élite mundial en su mediocampo, como Federico Valverde, del Real Madrid, y Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur, Uruguay representa un desafío formidable para la defensa peruana.

Piero Cari en Alianza Lima. (Foto: X).

