A falta de un día para el partido ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana sufrió una mala noticia. Es que Andy Polo, futbolista perteneciente a Universitario, se realizó una resonancia en las primeras horas de este miércoles 3 de setiembre por una posible lesión en el muslo de su pierna izquierda.

Según reveló el periodista Alfonso Irrazabal en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva – Radio AM 1010, “el delantero peruano Andy Polo se está realizando en este momento una resonancia en el muslo por posible lesión”. A su vez no descartó que podría ser “baja ante Uruguay”.

Andy Polo, con molestias en el muslo (X @alfoirrazabal).

Publicidad

Publicidad

Polo contaba con grandes chances de ser titular en el once de Perú para el duelo ante Uruguay en el Estadio Centenario. Podía compartir el ataque junto a Kevin Quevedo (o Kenji Cabrera) y Luis Ramos en el 4-3-3 del entrenador Óscar Ibáñez.

Tweet placeholder

La posible lesión del experimentado futbolista podría estar relacionada con la seguidilla de partidos que tuvo con su club, Universitario, tanto por Liga 1 como por Copa Libertadores (la ‘U’ ya fue eliminado por Palmeiras). En todo el 2025, acumula 32 partidos disputados con 2597 minutos en cancha (1 gol y 2 asistencias).

Publicidad

Publicidad

Sin Andy Polo, las opciones de Óscar Ibáñez ante Uruguay

Óscar Ibáñez contaba con Polo para ser una opción importante en el ataque peruano ante Uruguay. Sin embargo, con su posible ausencia, se podrían despejar algunas dudas en el once titular. Kenji Cabrera y Kevin Quevedo podrían acompañar al centrodelantero definido, Luis Ramos.

ver también Mientras Alianza Lima espera partido en Copa Sudamericana, la Selección Peruana se mete en el camino de Néstor Gorosito

Durante las prácticas realizadas en Montevideo, Ibáñez probó diferentes alineaciones, entre ellas, la inclusión de Polo por la derecha del ataque, donde supo compartir junto a Cabrera y Quevedo. El entrenador de la Selección apelaba a su experiencia en esta clase de partidos, más que en su presente.

Además, el buen entendimiento con Luis Advíncula en su ciclo en la Selección Peruana lo hacía opción casi fija para Ibáñez en la alineación titular. No obstante, su ausencia es una mala noticia con la que deberán lidiar a pocas horas del trascendental duelo en el Centenario.

Publicidad

Publicidad

La alineación titular de Perú para enfrentar a Uruguay

A falta de algunas confirmaciones en la defensa y el mediocampo, ya se puede vislumbrar un posible once titular en la Selección Peruana ante Uruguay. Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos serían los elegidos.