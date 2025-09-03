Con ‘Canchita’ Gonzáles y sin Carlos Zambrano: la alineación de la Selección Peruana para salir a ganarle a Uruguay

Todo hace pensar que las decisiones de última hora se están haciendo notar en la Selección Peruana. Con el último movimiento táctico que hizo Óscar Ibáñez en su reciente entrenamiento, previo al cotejo contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. El cual es de vida o muerte, porque estamos obligados a ganar, y después esperar por lo que pase con Venezuela y Bolivia. Quienes no deben sumar.

Alineación de Perú vs. Uruguay por Eliminatorias

En su cuenta de Twitter, Kevin Pacheco explicó el parado que tendrá La Blanquirroja contra La Celeste si no pasa nada extraño: “Kenji Cabrera fue la principal novedad en la última práctica de la Selección Peruana previa al partido con Uruguay. El 11 trabajado por Óscar Ibáñez: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega, Yotún, Quevedo, Cabrera, Gonzáles y Ramos”.

Esta decisión tiene una explicación fundamental, también explicada por el periodista de RPP Noticias en la red social: “Óscar Ibáñez decide por la dupla de centrales Garcés – Abram ya que fue la que trabajó todos los días en esta convocatoria. Polo no terminó la práctica y el comando técnico no lo arriesgará, Cabrera ocupará su lugar”.

Vemos nombres llamativos como los de Christofer Gonzáles, quien se mete al equipo titular por su presente positivo en Sporting Cristal. Lo mismo para Luis Abram en la defensa, pero esto también se decanta porque Carlos Zambrano no pudo entrenar a la par de sus compañeros. Y Andy Polo, no está en condiciones de por lo menos, poder arrancar en el partido internacional.

¿Cuándo se juega el Uruguay vs. Perú por Eliminatorias?

El partido de las Eliminatorias entre Uruguay y Perú se jugará el jueves 4 de septiembre de 2025 a las 6:30 p.m. hora de Perú y a las 8:30 p.m. hora de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. El encuentro será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes, mientras que en Uruguay se podrá ver a través de DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5. Además, tendrás el minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.

Selección Peruana espera por un gran resultado ante Uruguay. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

