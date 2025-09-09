La Selección Bolivia se mide ante Brasil en El Alto por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en busca de hacer historia y llegar al repechaje. Para ello, la misión es ganar o ganar, ya que otro resultado lo deja sin posibilidades y mandaría a Venezuela a la repesca.

La ‘Verde’ aún pelea por meterse en una Copa del Mundo, en lo que podría ser su cuarta participación desde la realizada en Estados Unidos 1994. Sin embargo, tiene una parada difícil. A pesar de la localía, se las verá ante la Brasil de Carlo Ancelotti. A continuación, su panorama de resultados.

¿Qué pasa si Bolivia le gana a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Si Bolivia le gana a Brasil llegará a los 20 puntos, con los que superará a Venezuela en el séptimo lugar, siempre y cuando ésta no le gane a Colombia (hasta antes del partido está con 18 unidades). Es que con la derrota, quedaría con la misma cantidad de puntos, mientras que con el empate quedaría con 19.

Esta es la única combinación que le da la clasificación a Bolivia al repechaje al Mundial 2026. Sin embargo, una victoria venezolana en Maturín arruina la chance de la repesca aún con ese triunfo.

¿Qué pasa si Bolivia empata con Brasil por las Eliminatorias ?

Si Bolivia iguala con Brasil llegará a los 18 puntos y, en caso de que Venezuela pierda, quedaría con la misma cantidad, igualados en ese séptimo lugar. Sin embargo, como la ‘Verde’ tiene una diferencia de gol de -19, mientras que la ‘Vinotinto’ (hasta antes de enfrentar a Colombia) llega con -7 es casi imposible que pueda alcanzarlo con esos resultados.

Por lo tanto, en resumen, el empate no ayuda a Bolivia a clasificar al repechaje, aún con una derrota de Venezuela, a menos que pierda por 12 goles de diferencia ante Colombia.

¿Qué pasa si Bolivia pierde ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Si Bolivia pierde, quedará con 17 puntos y cerraría una buena Eliminatoria, pero que no le da la chance de llegar al repechaje. Venezuela, aún perdiendo, con 18 unidades pasaría a la repesca del próximo año con vistas a clasificar al Mundial 2026.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026