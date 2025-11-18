Brasil 0-0 Túnez EN VIVO y GRATIS amistoso fecha FIFA vía ESPN2, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

La Selección de Brasil iguala ante Túnez 0-0 en un partido amistoso internacional este martes 18 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia. Ambos combinados nacionales tienen una buena prueba para medirse y probar futbolistas de cara al Mundial 2026 en Norteamérica. El partido se puede ver en Brasil por Globo, SporTV y Zapping, mientras que en Sudamérica va por Disney+ Premium y en México por ESPN2.

Brasil y Túnez son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del próximo año. Por lo cual, ambos tienen una buena oportunidad de probar fuerzas de cara a lo que será dicho torneo que paralizará el mundo. Ambos llegan luego de triunfos en sus partidos anteriores.

La ‘Verdamarela’, dirigida por Carlo Ancelotti, se deshizo de Senegal por 2-0 el último sábado. Por su parte, los tunecinos le ganaron a Jordania por 3-2 el pasado viernes, mientras que antes, el miércoles 12, igualó 1-1 ante Mauritania.

¿A qué hora se juega Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez se juega este martes 18 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última del año 2025. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez, partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre, tiene transmisión en vivo de Globo, Globoplay, SporTV, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. En tanto, para Sudamérica se puede ver en exclusivo por Disney+ Premium, lo mismo en México, aunque también estará para TV por ESPN2.