Amistoso FIFA

Brasil 0-0 Túnez EN VIVO y GRATIS amistoso fecha FIFA vía ESPN2, Disney+ y Fútbol Libre: minuto a minuto

Brasil y Túnez se miden en Francia en un amistoso internacional. Nueva oportunidad de Ancelotti para seguir probando. Sigue el partido en vivo.

Por Hugo Avalos

© Getty ImagesVinícius Júnior, figura de la Selección de Brasil.

La Selección de Brasil iguala ante Túnez 0-0 en un partido amistoso internacional este martes 18 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia. Ambos combinados nacionales tienen una buena prueba para medirse y probar futbolistas de cara al Mundial 2026 en Norteamérica. El partido se puede ver en Brasil por Globo, SporTV y Zapping, mientras que en Sudamérica va por Disney+ Premium y en México por ESPN2.

Brasil y Túnez son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del próximo año. Por lo cual, ambos tienen una buena oportunidad de probar fuerzas de cara a lo que será dicho torneo que paralizará el mundo. Ambos llegan luego de triunfos en sus partidos anteriores.

La ‘Verdamarela’, dirigida por Carlo Ancelotti, se deshizo de Senegal por 2-0 el último sábado. Por su parte, los tunecinos le ganaron a Jordania por 3-2 el pasado viernes, mientras que antes, el miércoles 12, igualó 1-1 ante Mauritania.

¿A qué hora se juega Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez se juega este martes 18 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última del año 2025. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez, partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre, tiene transmisión en vivo de Globo, Globoplay, SporTV, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. En tanto, para Sudamérica se puede ver en exclusivo por Disney+ Premium, lo mismo en México, aunque también estará para TV por ESPN2.

VIDEO: el himno de Brasil sonó entre silbidos

Antes del partido, hubo momentos de himnos. Por la cercanía y los inmigrantes tunecinos en Francia, hubo varios silbidos al himno de Brasil.

Tweet placeholder

3' PT: Apareció Estevao

Brasil logra salir bien de la presión tunecina. Estevao encaró hacia el centro y sacó un remate. Un bloqueo en la defensa mandó el balón al córner.

1' PT: Ali Abdi probó a Bento

Buena presión de Túnez y Ali Abdi probó a Bento. Sin problemas para el arquero.

¡Empezó el partido!

Ya están jugando Brasil vs. Túnez en Lille.

Carlo Ancelotti, listo para el amistoso

Carlo Ancelotti, a su llegada al Estadio Pierre-Mauroy de Lille para el amistoso entre Brasil y Túnez.

Historial de Brasil vs. Túnez

Brasil y Túnez se han enfrentado en sólo dos ocasiones en toda su historia. El primer partido data de 1973 donde Brasil ganó en Túnez por 4-1 en un amistoso. Mientras que el segundo también fue un duelo amistoso en setiembre de 2022 en el Parque de los Príncipes de París donde fue triunfo de la 'Verdeamarela' por 5-1.

Los suplentes de Brasil y Túnez

BRASIL: John, Ederson, Danilo, Alex Sandro, Fabrício Bruno, Paulo Henrique, Fabinho, Andrey Santos, Luiz Henrique, Joao Pedro, Lucas Paquetá, Richarlison, Vítor Roque, Luciano Juba.

TÚNEZ: Noureddine Farhati, Sabri Ben Hassen, Marouane Sahraoui, Mohamed Ben Ali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Ben Larbi, Elias Achouri, Naïm Sliti, Ismaël Gharbi, Amor Layouni, Mortadha Ben Ouanes, Nacim Dendani, Firas Chaouat, Seifeddine Jaziri.

Alineaciones titulares para Brasil vs. Túnez

BRASIL: Bento; Wesley, Éder Militao, Marquinhos, Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao Willian, Matheus Cunha, Vinícius Júnior; y Rodrygo Goes. DT: Carlo Ancelotti.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Yassine Meriah, Montassar Talbi, Dylan Bronn; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri, Ali Abdi; Elias Saad y Hazem Mastouri. DT: Sami Trabelsi.

Brasil y Túnez se enfrentan en Lille

Brasil y Túnez se enfrentan en un amistoso internacional en Lille, Francia. Es una buena oportunidad para ambos de medir fuerzas con vistas a la Copa del Mundo del próximo año.

Carlo Ancelotti tiene otra oportunidad para seguir consolidando a la 'Verdeamarela', mientras que Sami Trabelsi busca ser protagonista ante uno de los siempre candidatos a llevarse el Mundial.

